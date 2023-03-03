西班牙通訊展成科企新戰場　三星、蘋果創新停滯 內地品牌能夠撼贏？

今個星期科技界的盛事，自然是於巴塞羅那舉行的Mobile World Congress。各家手機及科技公司都選擇在這個場合發布最新的科技及產品，以搶佔全球的目光。來自中國的手機品牌更賣力演出，務求打進全球市場。

其中由華為分拆出來的榮耀HONOR似乎最為積極，在會上發布了兩部旗艦 手機，Magic 5 Pro及Magic VS。雖然兩款手機都先後在內地上市，但要將手機進軍海外，面對的競爭就不止是小米華為，而是蘋果和三星等龍頭品牌。榮耀以摺屏手機和影相手機切入海外高端市場，相信也是經過一番計算。

榮耀擬跟華為腳步走向國際

華為因為政治原因被迫轉趨低調，但榮耀作為華為的前細佬，現在在新股東的支持下，似乎也走上華為以往的路，便是走向國際。 今次推出的兩部手機，薑餅人十分期待Magic5 Pro，皆因手機拍照是現時最能感受到的黑科技。以Magic5 Pro未上市已先取得DXOMARK 152分全球最高分的成績，一舉擊敗華為Mate 50 Pro，可見有一定的實力。這部手機內置「鷹眼攝影系統」，在主相機額外搭載3D景深鏡頭，三個主相機採用鏡頭都是5000萬畫素規格，另外在廣角鏡頭加入光學防震，長焦鏡頭則對應3.5倍變焦、光學防震，以及支援30公分近拍的微距拍攝功能。雖然沒有其他品牌主催的1吋大底光學晶片，但也能成為全球第一，讓人拭目以待！

事實上，自從華為被封殺後，三星及蘋果雖然相互競爭，但市場創新卻似乎停了下來，近兩年的旗艦手機都沒有突破性的發展。反而是內地品牌由於在內地競爭激烈，各家品牌都花巨資研發不同的新技術新產品，令內地手機的品質已趕上甚至超越兩大品牌。

三星、蘋果創新停滯 內地手機品質反超前

至於另一家公司中興通訊，也力谷其3D裸眼平板電腦。這部nubia Pad 3D，實際上與Leia以自身品牌推出的Lume Pad 2相同，都是透過Leia旗下3D光場技術與人工智能手演算能力，讓使用者能配合人工智慧臉部追蹤，以及藉由人工智慧技術將2D平面影像轉換成3D立體影像，藉此感受圖像「飛出」螢幕畫面呈現的視覺效果。

nubia Pad 3D採用12.4吋、2.5K解析度螢幕，內建4組對稱設計的揚聲器、支援Dolby環繞音效，並且採用Qualcomm Snapdragon 8系列處理器，配置9070mAh電池電量與33W有線快充，大更可對應豐富的3D影像應用內容與服務。

不知這三部來自內地品牌的新產品，能否吸引你購買呢？薑餅人就好期待Magic5 Pro，希望能夠在香港上市啦！

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