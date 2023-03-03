【理財要貼地】黑膠唱片升價100倍? 一張炒至逾2萬 邊類黑膠碟最有價值

黑膠唱片不再只是音樂的載體，分分鐘可以升價百倍。今集【理財要貼地】請來收藏家港膠所Vinylhk負責人黃志成Kenny講解黑膠唱片魅力，究竟哪些類別的黑膠碟最有價值？還會教你如何保存保養

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黑膠唱片可升值百倍

Kenny自小就喜歡黑膠唱片，高峰時期收藏量達10幾萬張，一個月甚至用十萬多去買唱片，在五六年前，更開設黑膠唱片舖。他指出現時市場對黑膠唱片的需求多於供應，看到不少人在網上回收黑膠唱片。

別話這張黑膠唱片，Kenny大約4、5年前買入，當時大約6千元，現時起碼要2萬多元。作爲張國榮粉絲的他，第一張黑膠唱片就是張國榮的風繼續吹，當時90年代買入大約33元，現已價值3千多元，升價100倍。由於白板碟生產量本來就不多，所以這張國榮的白版碟已經買少見少。

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想買具有升值潛力既黑膠唱片，除了留意唱片發行量、歌手出名度，還需要考量唱片的種類。他建議如果想投資黑膠唱片，可選擇舊版廣東歌或者國語黑膠唱片，並且要留意唱片的版本。「新版、複刻已經沒有升值潛力，新版圖案碟也是，因爲圖案碟通常解像度不夠，整個品質會不如以前。」

保養得宜才可保值

黑膠唱片如有花痕、彎曲，都會影響價值。他建議平時可以「洗碟」，例如用刷和專用清潔液抹乾净，或用相關專業儀器清洗，都有助清除污跡，減少雜聲。

另外擺放方法都要小心，應該直放，不應橫放，若不是水平放置黑膠唱片就會容易變彎曲。他也提醒很多時歌詞海報會和唱片一起放，若天氣潮濕，海報和黑膠唱片都會容易黏在一起，所以應該盡量分開放。

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記者：鄺錦蓉