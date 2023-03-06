adidas3.8女神節免費贈棒球帽 萬寧女神節多重禮遇 新會員高達$90優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Adidas：3.8女神節 免費獲adidas棒球帽

即日起至2023年3月12日，購買指定正價女裝服裝及鞋款貨2件或以上，可以獲贈adidas棒球帽一個。

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2. 萬寧：女神購物節 多重優惠大放送

即日起至3月16日，為慶祝女神購物節，萬寧官網一連3個星期推出連串禮遇，全場購物滿688元，輸入優惠碼「SHOP50」即減50元，購物滿1288元，輸入優惠碼「SHOP100」，即減100元。新會員首次購物滿388元，輸入優惠碼「JOINUS45」即減45元，在女神節期間注冊成為新會員並首次購物後，再送45元電子現金券一張。另外，購買精選護膚產品更有免費贈品大放送。

萬寧官網：https://bit.ly/3XWy1lF

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3.AEON：熊本縣春日物產展 低至10元

即日起至3月15日，AEON將舉行熊本縣春日物產展，包括熊本甜熟士多啤梨、熊本蜜柑，還有熊本熊精品。還有不同均一價10元、20元同99元精選新鮮食品。



「熊本縣春日物產展+日本春之味覺」

推廣日期: 即日起至2023年3月15日

推廣地點: AEON, AEON STYLE及AEON SUPERMARKET

推廣詳情：按此

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撰文：hket小編

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