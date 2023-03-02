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【ChatGPT】10秒內砌好投資組合 自我解釋點贏基金經理︰我不用午休

ETF 20:30 2023/03/02

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最近不少學院對ChatGPT定下抄襲指引，可見AI的能力愈來愈普及，連投資也有得炒作業，但成績到底如何? ChatGPT是一個由OpenAI開發的語言生成模型，據外媒ETF Stream報道， OpenAI被要求擔任領先市場的財富管理角色，回顧投資行業的前景，讓它選出 15 至 20 個 ETF，創建一個投資於股票、債券和商品的多資產投資組合，以達到長期表現將優勝於美國股票債券 60/40 的投資方法。

10秒內定好投資組合
OpenAI在10 秒內做出回應，將一籃子 12 隻股票 ETF 分為三個不同的類別：普通和因子傾斜的美國大盤股、全球股票和小盤股、行業和主題股票。又偏向美國固定收益證券，包括美國國債、美國國債通脹保護證券 (TIPS) 以及投資級和高收益債券 ETF。如下圖所示︰

    點擊圖片放大

有不少都是著名的大盤指數，作為多資產投資組合，演算法解釋對股票的配置較高，可獲取長期更高回報的潛力，對債券的配置則較低，以減少利率風險，另外對商品的配置較小，以保護通脹和多元化收益。


現場測試 OpenAI 的模型組合
據2007 年 8 月其中最早的 ETF 上市時的數據，ChatGPT 的投資組合在截至 2 月 24 日的十年間回報率為 140.3% 和 98.1%，幾乎沒有放緩。不過，期間的表現始終均低於由 SPY 和 AGG ETF 組成的美國 60/40 股債投資組合，這種經典配置的回報率分別為 165.9% 和 110.1%。


要求跑赢 但變相追蹤同一方法
另外即使分散投資 17 個 ETF，最終結果顯示其組合走勢與美國股票債券 60/40 投資組合的相關性高達 95.7%，反而變成追蹤同一指數。另外其組合在費用上同樣「輸蝕」，它不僅選擇了高費用 ETF 來替代，例如商品基金費用為 0.85%，新興市場為 0.70%，經典投資組合收取的加權平均費用僅為 0.07%，而 AI 投資組合為 0.27%。

    點擊圖片放大

自我回答為何勝專業資金經理
當被問及為何 AI 對專業資金經理構成威脅﹐ChatGPT 回答沒有它午休時間，不需要工資，並且可以比任何人更快地處理大量數據。此外，更指自己不受人類偏見或情緒的影響，因此可以做出更理性的投資決策。

另外，要求它以專業財富管理機構的身份解釋其組合決定時，它指出「配置國際和新興市場股票、以及特定行業的健康和技術 ETF ，能捉緊這些領域的潛在增長機會」。在承認表現優異的目標的同時，AI 亦指自己還考慮了通脹及利率等局部投資風險，同時包括對清潔能源及國防等熱門主題的配置，在地緣政治緊張局勢加劇的情況下，是值得關注的焦點。

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欄名 : ETF學堂

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