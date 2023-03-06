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港府力推虛擬資產　期貨VS現貨交易分別全面睇

博客 10:30 2023/03/06

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繼去年十月底政府發表虛擬資產政策宣言，闡明對相關行業的政策立場和方針，今年財政預算案財政司司長陳茂波提到將撥出5,000萬港元推動Web3，並成立專責小組就虛擬資產的可持續發展提供意見，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議，以顯香港欲成為虛擬資產中心的決心。

證監已批3隻虛擬資產期貨ETF 

近年證監會先後制訂了多項虛擬資產政策，逐步容許零售投資者有限度地投資虛擬資產。至今為止，證監會已認可了三隻虛擬資產期貨ETF。ETF相關資產暫時限於在芝加哥商品交易所（CME）買賣的比特幣期貨和以太幣期貨。

不少人對虛擬資產期貨與虛擬資產現貨的分別存有疑問，本文將為大家解說兩者的分別。如投資者欲投資虛擬資產現貨， 一般需要在虛擬資產平台創建虛擬資產錢包以作交易，大多數海外虛擬資產平台現時均不受規管，當中牽涉的交易對手風險較高。虛擬資產期貨則透過受監管的傳統期貨交易所進行交易，現時交易量最活躍的是於CME交易的比特幣期貨及以太幣期貨，合約單位為5 比特幣和50 以太幣，另外CME亦提供合約單位較小的微型比特幣期貨及微型以太幣期貨，合約單位為0.10 比特幣和0.1 以太幣。

至於虛擬資產擁有權方面，期貨只是一張合約，交易價格以期貨價格作交易，買賣雙方承諾於未來指定日期，以預先定立的價格，買入或沽出相關資產，對標的虛擬資產並沒有擁有權。而現貨則以現貨價格作交易，並直接擁有該虛擬資產，例如比特幣或以太幣。

芝商所每天休市1小時 現貨則「全年無休」

兩者交易時間亦有分別，CME每天交易時間為23 小時，有 60 分鐘的休市時間。現貨則一般可24小時交易。雖然交易時間有少許分別，但過往期貨與現貨的過往相關度甚高，以過往3年比特幣表現為例，其現貨2020、2021及2022年表現分別為305.07%、59.79%和-64.22%；期貨表現則為307.56%、63.27%和-65.61%。

香港上市的虛擬資產期貨ETF投資於相關的CME虛擬資產期貨，不會直接投資於虛擬資產，ETF受證監會監管，為零售投資者提供便利的投資渠道參與與虛擬資產有關的投資。投資者亦可參閱ETF發行商的產品網站，了解產品特點和風險。

【關於作者】蕭佩鈴（Christy Siao）現任為三星資產運用（香港）有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士（計量金融）學位。

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撰文 : 蕭佩鈴 三星資產運用（香港）有限公司ETF投資策略師

欄名 : 投資C維

基金 買入 經濟 財政預算案 虛擬貨幣 投資策略 ETF 期貨 證監會 比特幣

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