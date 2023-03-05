一日遊栃木日光 朝勝「五連髮夾彎」 用抵玩周遊券

去日本東京自由行，不一定只是喪買喪食，偶爾在行程中找一天去近郊逛逛，吸收一下大自然的靈氣，說不定會更難忘。距離東京市中心僅兩小時車程的栃木縣日光市，就是集宏偉山嶽瀑布、世遺神社及壯麗湖泊等於一身的熱門旅遊點。趁最近天氣仍寒，還可順道到當地或附近的鬼怒川溫泉泡泡湯，值得花個兩日一夜來個短綫遊。

遊東京又想浸溫泉兼親親大自然的話，栃木縣日光市絕對是個好選擇，皆因交通夠便捷，JR及東武鐵道更有提供多款專門為海外旅客而設的優惠周遊券，例如是JR東日本鐵路周遊券（東北地區）、日光廣域周遊券及日光世界遺產區域周遊券等。可按行程及日數來選擇心水Pass，且每日有多班列車往返，尾班車近晚上7、8時才開出，就算是即日來回也毋須擔心要滾水淥腳趕車。

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周遊券任搭巴士

這次出發前就先在旅遊平台Klook購買日光廣域周遊券，成人僅$242，購買後憑QR Code可在東武淺草站的TOBU Tourist Information Center Asakusa兌換實體通行證，再乘搭東武鐵道往日光。這款4日的Pass還包括了無限乘搭日光市內的鐵路及巴士、4月中起再運行的中禪寺湖觀光遊船，以及以優惠價購買日光江戶村與東武世界廣場等的入場票。而於日光市內乘車時，亦只需出示QR Code便可上車，輕鬆方便。

日光市內主要有山嶽湖泊、瀑布及神社這幾個熱門觀光點，由於這次是即日來回的關係，就精選了當中著名的中禪寺湖、華嚴瀑布及東照宮這3大人氣景點來個一日遊。值得一提的，日光市內是以巴士作主要交通，遊客可於東武日光站外的候車站乘搭2A、2B、2C及2D巴士，大部分景點都可以前往，使用周遊券的話更是無限任搭。

參拜世遺神社

正所謂早起的鳥兒有蟲吃，到埗時僅是早上9時半左右，第一站參觀當地最具代表性的神社東照宮，不過神社內早已人頭湧湧，不乏專程趁新一年來參拜的信眾。這座最早建於1617年的神社，是日本戰國時代末將德川家康長眠的地方，及後經歷多次改建，而目前的規模是由第三代將軍德川家光於1636年、耗資近200億日圓改建，非常厲害。

日本各縣其實有很多東照宮，但日光的這座則是地位最高的總本社，1999年時更被列為世界文化遺產。遊東照宮時，亦可順道參拜比鄰的二荒山神社及輪王寺，當地人稱這3座神社寺院為「二社一寺」，相距不遠，慢慢行的話約兩個小時便可遊畢。

驚險髮夾彎攻頂

第二站到明智平纜車站乘纜車上展望台，以高角度俯瞰男體山、中禪寺湖及鬼怒川。但未出發先興奮！皆因乘巴士往纜車站，途中就要經過紅葉坂，這條路綫最出名就是全程合共有48個急彎，並會按日語古代いろは歌（伊呂波歌）中的48個假名順序命名，所以又稱為伊呂波山道。除急彎外，山腳與山頂的高度相差近440公尺，乘着「分量十足」的巴士邊上斜邊轉彎，愈近山頂時，懸崖邊更是近在咫尺，既驚又喜的感覺非常過癮。

搭乘明智平纜車往展望台，車程其實僅3分鐘，而展望台更被譽為俯瞰日光最好的地方，可高人一等遠眺中禪寺湖、華嚴瀑布、男體山等壯麗的自然美景。秋天時，這裏還能欣賞到滿山遍地的紅葉，四周頓時化成一片火紅色，視覺效果夠震撼。但要留意，當遇上大風或大雪時，纜車隨時會停駛，而旺季乘搭纜車有機會要大排長龍，或需要點耐性。

高空飽覽過日光靚景後，接下來就是近距離感受華嚴瀑布的震撼。落山後乘巴士到中禪寺溫泉站，步行約10分鐘便會來到華嚴瀑布。中禪寺湖水從高97米峭壁高處傾瀉而下，形成這個壯觀的大瀑布，它更與茨城縣的袋田瀑布、和歌山縣的那智瀑布，並稱為日本3大名瀑。遊客還可搭乘電梯前往觀瀑台，站在瀑布底部直擊，隆隆水聲加上水花四濺，讓人歎為觀止。

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日光東照宮

地址：栃木縣日光市山內2301

開放時間：4月至10月8am-5pm、11月至3月8am-4pm

入場費：成人1,300日圓（約76港元）、學生450日圓（約26港元）

智平纜車

地址：栃木縣日光市細尾深澤709-5

開放時間：4月至11月8:40am-3:30pm、12月至3月9am-3:30pm

來回票價：成人1,000日圓（約58港元）、小童500日圓（約29港元）

華嚴瀑布

地址：栃木縣日光市中宮嗣

開放時間：3月至4月9am-5pm；5月至9月9:30am-6pm；10月3:30am-5pm；11月9am-5pm；12月至2月9am-4:30pm

入場費：成人570日圓（約33港元）、小童340日圓（約20港元）

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旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，出發前7天曾逗留中國內地需進行新冠病毒檢測。入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：100日圓約兌5.82港元

機票：國泰航空、香港快運航空、香港航空、全日空航空等有航班直飛東京，票價由3,244港元起。

作者：黃依情

責任編輯：張頌婷

【原文：抵玩周遊券 一日遊栃木日光 驚險48轉髮夾彎 搭纜車睇瀑布（收費文章）】

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