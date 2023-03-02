25歲月入萬五 $6000月供股票 家用$3000 保險年繳4.5萬 如何優化理財組合？

年輕人剛畢業出來工作，工資不到兩萬，每月交家用及投資股票，已經所剩無幾，但為了未來及家人，做法值得堅持，今次個案主角更是未雨綢繆，已經開始買保險，按年供款，但主角對於目前的投資組合仍有所困惑，希望可以按自己的情況優化理財組合，看看龔成是如何回應。

讀者:

老師好，本人今年25歲，工資$15000,每個月入6000去股票戶口(我，姐姐和媽媽一起投資)姐姐和媽媽間中會入錢,每個月家用3000，每年交保險45700，一份要供10年,另一份要供6年。

以下是本人持有的股票:

中遠海控 （01919） 12000股

中國銀行 （03988） 10000股

綠地香港 （00337） 20000股

海豐國際 （01308） 2000股



華晨中國汽車 （01114） 4000股

凌銳控股 （00784） 50000股

商湯 （00020） 10000股

中國石墨 （02237） 10000股



優品360 （02360） 2000股

彌明生活百貨 （08473） 20000股

中化化肥 （00297） 10000股



龔成：

當我地進行人生財富累積時，會運用「先增值，後現金流」方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

股票先買潛力 後轉平穩增值

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。以你現時25歲去計，是財富增值的黃金時期。除了盡力儲蓄、投資、學投資知識外。也要把握這個黃金時間，做好財富增值部份。

年輕人宜投資「平穏增長股」和「潛力股」

中行 （03988） 只係收息股，增長力不明顯，長線不宜持有太多。綠地香港 （00337） 、華晨中國 （01114） 、優品360 （02360） 、中化化肥 （00297） 質素較一般。而商湯 （00020） 、中國石墨 （02237） 、彌明生活百貨 （08473） 風險度偏高，幾隻股票長線都只宜小注。凌銳控股 （00784） 質素較弱，長線建議沽出，換至其他優質股。其餘無提及的，都可以長線持。

策略上，你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。你每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

選股上，你可以投資在平穩增值股，例如指數基金。但我見你組合配置，可得知你對股票認知不多，雖然這些股票不至於是劣質股，但整體質素都係偏弱。

我建議你月供先集中平穏增長股，甚至只用指數。到你學會更多知識時，才再考慮其他股票，這對你而言會較有利。餘下的另一半現金，我地就等機會，當大市出現較大回調，就加大力度掃貨，然後作長線投資。

儲蓄保險不建議太多

另外，我見你保險費用都不少。其實「保險」主要係用來防守，買足夠保障就可以。儲蓄成份架保險，唔係唔可以買。如果你個人風險承受能力好低，或者完全無投資能力，這類保險都有持有價值。但始終係財富增值角度，佢幫助好有限，一般我都就唔建議太多。做財富增值，應集中投資在優質資產(如優質股、物業等)，效果才會理想。

未來時間，我建議你要多讀投資相關書本、年報，新聞和報讀相關課程。書本上，你可以睇我寫架《80後千萬富翁》、《財務自由行》和《股票勝經》，都適合初學者。另外，本人的【投資倍升股課程】適合初學者的，每一課後都會有指引比你，要你在一星期內找那些資料，溫那些內容，只要你跟著去完成，到你讀完整個課程後，你已能自己選股、投資、評估平貴，在投資上已掌握了一定的知識。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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