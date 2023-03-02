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【保險解碼】如果父母患上呢幾隻病 其仔女買保險都可能受影響

博客 17:44 2023/03/02

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「5年前確診患癌，但已經好翻，黎緊想幫3歲女兒買保險，但個保險代理話，呀女有可能被拒保或者張單加不保事項⋯⋯」，這個用戶的個案可能絕非罕見。事實上，當父母為子女買保險時，保險公司除了會問準受保人的健康狀況，更會問到家族病史，即直繫親屬（父母或兄弟姊妹）的病歷。假若父母不幸曾經患上癌症、糖尿病等指定疾病，考慮到遺傳因素，最壞情況下，保險公司可能拒絕子女的危疾或醫療保險之申請。10Life編輯前往保險公司網站實測，若在網上投保時申報父母有患癌病史，一般需要直接跟保險公司聯繫跟進申請，顯示出患個別癌症投保的難度可能較高。

若受保人父母患癌　保險公司核保時更謹慎
遺傳病已不局限於先天疾病，不少研究指出心血管疾病、糖尿病、中風，以至各類癌症等重大疾病，均與遺傳有關。

以本港頭號殺手癌症為例，大約一成癌症與遺傳性致癌基因有關1，子女可能從父母身上遺傳了致癌基因，引起癌變，因此若父母不幸患癌，在壯年（六十歲前）發病，其子女日後投公司核保時會更謹慎，有機會增設不保事項或是大幅增加保費，甚至是拒絕受保。除了癌症，保險公司會問及直系親屬是否曾在六十歲前患有冠心病、糖尿病等多個疾病。基於最高誠信原則，投保人亦應如實作答。

實測保泰人壽網上投保：

    點擊圖片放大

實測友邦保險網上投保：

    點擊圖片放大

個別癌症 投保的難度較高
10Life編輯今次實測，在友邦保險及保泰人壽的網上平台購買危疾及醫療保險時，一旦申報父母患癌時，便會遇上特別處理，未必可以直接投保。

在保泰人壽的投保過程中，若剔選準受保人父母或兄弟姊妹曾於60歲或以前患上癌症後，下一頁面會要求進一步申報癌症類別，例如乳腺癌，大腸癌，卵巢癌及鼻咽癌等。當剔選了曾患上其中一款癌症後，便會轉到需留下個人資料待保險公司跟進申請的頁面。這也意味上述四種癌症，較受保險公司關注。

編輯也測試在友邦網上投保醫療或危疾保險，一旦剔選受保人父母或兄弟姊妹曾患癌，同樣會轉到待保險代理聯絡跟進個案的頁面，保險公司需要作進一步查核。

及早投保　未雨綢繆
若投保人申報父母患癌，保險公司有可能要求患者提交病理報告，了解癌症屬性，再決定該癌症是否不保事項，或增加保費，還是整張保單被拒保。一旦被拒保，家長們可能要走訪多間保險公司，尋找受保的公司，期間更要每次經歷繁複的申報程序。

有別於保險公司的代理，10Life可以代表投保人向不同公司投保，以往更曾幫助有家族病史的人成功買保險。萬一投保人買醫療或危疾保險時遇上困難，不妨向10Life保險顧問查詢

最後，如果擔心自己患上癌症、其他危疾、或有三高（高血壓、高血脂及高血糖）後，會影響或限制下一代的保障，家長應趁自己及子女健康時，盡早為子女投保，避免日後被拒保或增加保費。
 

註：

資料來源：醫生專欄

【文章來源：10Life；原題：如果父母患上呢幾隻病 仔女保險都買唔到？
10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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