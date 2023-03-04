【收息攻略】高息美股有咩好揀？ 10隻「紅利貴族」股息高達8厘　每年12%回報邊度有？

說起收息股，好多人想起滙控 （00005） 、中移動 （00941） 等傳統大藍籌，其實美國加息預期升溫，投資者既想收取穩定利息，又想做到資本增值，「紅利貴族」或是選擇之一。

所謂的「紅利貴族」，即是在標指成份股當中，篩選至少連續25年每年增加每股股息總額的公司，所制定而成的「標普500紅利貴族指數（S&P 500 Dividend Aristocrats）」。同時，該批股份需要在「再平衡日（Reference Date）」時，要有至少30億美元（約234億港元）的流通市值（FMC），以及在再平衡日前三個月的平均每日交易額 (ADVT) 至少為500萬美元（約3900萬港元）。該指數將會在每月最後一個交易日重新加權。

本網在這指數中，選出10隻高息的美股。

高息美股之選（股息率由低至高排列）

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留意美國有股息稅

值得留意的是，倘香港投資者欲買美股收息的話，則須向美國政府繳付股息的30%稅項，會在股息派發前已經扣除。換言之，散戶在除淨後派息時，實際只會收到70%的股息。

若覺得個股數量太多有「選擇困難症」，投資者也可以考慮與「紅利貴族」指數掛鉤產品。當中包括FT Cboe Vest標普500股利貴族目標收益ETF（美：KNG）、Global X S&P 500 Dividend Aristocrats ETF（日：2236）、ProShares標普500股利貴族ETF（美：NOBL）、TIGER S&P 500 Dividend Aristocrats ETF（韓：429000）等等。

「紅利貴族」指數長期回報

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以過去5年表現作比較，「標普500紅利貴族指數」累升44.4%，稍遜於標指累升46.8%；但在過去一年市場波動下，紅利貴族指數微跌2.4%，跑贏標指大市跌9.9%。

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