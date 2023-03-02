交通費如何慳上慳？ 運用乘車優惠三寶 車費65折起

對於跨區工作的人士而言，每日上班坐車搭地鐵來回，開支所費不菲，到底有沒有方法可以節省開支? 透過「三寶」，即信用卡八達通優惠、港鐵套票，再加上政府交通津貼，三重折扣慳上慳，結合多項優惠竟然能令車費低至65折起？即看公共交通費用補貼、港鐵套票及有關優惠詳情。

1.2023財政預算案 再延長$200起津貼交通開支

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按原定政府公共交通費用補貼計劃，市民每月公共交通開支若超過$400，政府會為超出$400的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張八達通的補貼金額以每月$400為上限。疫情期間，政府推出臨時特別措施，放寬每月可供津貼的交通開支至$200，每月補貼上限亦由$400提高至$500。

最近財政預算案更宣佈，臨時特別措施更會再度延長6個月，至2023年10月。換言之，直至2023年10月底，政府會繼續就市民每月超出$200的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，每張的補貼金額以每月$500為上限。購買港鐵套票亦包括在內，有兩款限乘坐次數及不限次數的票可供選擇:

2.港鐵套票

全月通「加強版」

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售價：$485-685不等(視選擇購買路線)

-使用方法:月內可以無限次乘坐所屬行車綫及指定的接駁交通工具

-優惠類型:存放於八達通內，任搭適用範圍，全月通免費範圍的接續車程，亦可享七日五折優惠，過境除外

-注意事項:於每頭開首之七天、完結前七天在適用範圍的車站發售

以$485全月通為例，可獲政府交通津貼95元，即等於387元就能買到。

港鐵都會票

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售價：$435

-使用方法:於67個指定市區車站適用，40日內搭40程

-優惠類型:屬回數優惠，並非月票，可坐 40 程車往返適用車站，經尖東／尖沙咀轉綫則視作一程車

-注意事項:需於購買後 14 天內啟用，有效期為 40 天，用完可再買

-屬智能單程車票，需「拍卡入插飛出」，不可再享有特惠站及轉乘優惠

-屬於需自行登記車票開支，以領取補貼

領取政府交通津貼78.3元後，購買只需$356.7

自行登記車票開支方式-都會票

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自行登記車票(開支)地點：香港、九龍、青衣、機場、港鐵都會票適用車站、屯門－南昌全日通適用車站、輕鐵客務中心、

中環碼頭、長洲、梅窩、坪洲、榕樹灣渡輪碼頭

交通津貼領取方式:每月交通開支津貼可於下個月 16 日起領取，限期三個月，例如1月的交通開支補貼，可於 2 月 16 日至 5 月 15 日領取

津貼領取位置:津貼領取機位於各行車綫車站、輕鐵客務中心及渡輪碼頭內、全港 7-Eleven、OK 便利店 及惠康超級市場八達通服務站、亦可於八達通App內自行領取補貼

3.Citi八達通卡 同時再享15%回贈

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Citi把八達通和信用卡二合一，同時備有八達通卡及信用卡功能。現以Citi八達通卡搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，程程拍卡，簽夠指定金額可獲15%車費回贈。開車除了過隧道之外，泊車也有5%回贈。

Citi八達通用家每月用任何Citi信用卡消費，除了交通費，和日常消費亦有優惠，例如本地及海外零售簽賬、商戶分期計劃及現金透支等簽賬滿HK$3,000，該月内以Citi八達通信用卡支付的港鐵、巴士、渡輪、電車及綠色專線小巴車費均可享15%回贈，計劃可與政府的交通補貼計劃同時使用。

條款列名港鐵附加費(例如坐頭等車廂而衍生之附加費，以及乘車超過限定時間之附加費)、港鐵城際直通車車票及港鐵車費扣減或折扣之款項，不符合該優惠。但亦有網民表示透過Citi八達通卡，於自助售票機購買都會票可獲回贈優惠。假設你每月車費達HK$2,000，同時使用Citi八達通白金卡15%車費回贈計劃及公共交通費用補貼，相等共可得35%回贈，即65折起，這還未計本身都會票或全月通為你所慳的每程車費︰

15%車費回贈計劃 HK$2,000 x 15% = HK$300 回贈 + HK$400 公共交通費用補貼 HK$700（35%回贈）

加Citi八達通入iPhone 享$100優惠

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現加Citi八達通卡入iPhone，可賺HK$100八達通增值額

推廣期﹕2023年2月1日至2023年4月30日

電子付款買月票地點

另外，港鐵自2022年12月29起，於九龍塘、大窩口、北角、香港、會展、粉嶺、上水、南昌及天水圍站的客務中心，,均受乘客以非接觸式 Visa、 Mastercard 或銀聯信用卡，以及 AlipayHK、支付寶、 WeChat Pay Hong Kong 二維碼作為付費方式，購買全月通加強版、港鐵都會票、屯門 - 南昌全日通，以及各項紀念品，港鐵未來亦會陸續擴展更多接受電子支付服務的地鐵站。

信用卡、電子錢包消費優惠

以上電子付款方式除了更方便快捷，亦代表可以把車費支出，加入到信用卡簽帳或電子支付等優惠行列，例如參加不同商戶的簽帳滿額計劃，及使用消費券購買相關車票等，享受雙重優惠，不過要留意，「三寶」之一的領取交通津貼，目前仍需透過八達通，假如透過他付款方式就不能獲取津貼了。

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