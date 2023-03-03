養狗能帶來社會經濟效益？ 有助長者患病風險減半 降低公共醫療開支

曾經很多調查研究指出，養狗有助於降低老年人患病的風險。日本為了驗證養狗與健康的關係，在2022年調查了1萬多名長者，調查中發現，與從來沒有養過狗的人相比，養狗的老年人罹患疾病的風險減半。不過，並非所有的寵物都對健康又影響，養貓在數據上就沒有明顯的差距。另外，養狗除了對個人健康有益處，還對社會經濟產生影響。



據外媒報道，日本國家環境研究所與東京都健康長壽醫療中心展開了一項調查，主要為了驗證亞洲人養狗與健康之間的關係。研究團隊訪問了東京11,233名65至84歲的長者，詢問他們是都有養貓狗，還參閲健康保險及相關資料，對這些人的健康狀況進行了約3年半追蹤（即2016年6月調查至2020年1月）。

養狗人士患病風險低

研究發現，如果從未養狗的長者患疾病的風險為1，那養狗的長者風險會降低為0.54，即使只是過去曾養過狗，風險也比從未養過狗的人士低20%。在調整了其他可變數據後，養狗者的患病風險仍然很低，包括養狗人士的年齡、性別、醫療條件、飲酒和個人收入等數據。

「放狗」是促進健康的關鍵

是什麽讓養狗長者更健康？調查發現，原來「放狗」是關鍵，這些有養狗的長者每天都要帶狗外出散步，養成固定的運動習慣。同時，在寵物公園裏或路上會和其他狗主人互動，對於老年人而言，與人互動非常重要。綜合過去種種研究，可以發現，養一隻狗對個人的身體和心理健康都有益處。



間接帶來經濟效益

1.減輕公營醫療開支

養狗也能為社會間接性帶來經濟效益。當養狗人士身體更健康後，患病風險大大下降，減少看病次數，從而能一定程度減輕公營醫療開支，此時，養狗已不僅是單純的個人愛好。

2.促進新興行業發展

隨著養狗人士增多，寵物醫療護理、托管等服務需求增加，促進一些新興行業的發展，一定程度上促進整體經濟發展。在美國、法國、英國、德國等國家，受寵的玩賞犬已經成了家庭的親密成員和伴侶，而為犬服務的第三產業，如寵物商店、寵物食品店、寵物美容店、服裝店寵物保健所等隨之發展起來。

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