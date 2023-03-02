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2023年度顏色Viva Magenta　錶壇掀起「紅出沒注意」潮流

博客 12:57 2023/03/02

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去年底Pantone以Viva Magenta（非凡洋紅）為2023年定下年度色調，官方以「一個細緻的深紅色調，是一個混合的色彩，在這個多面向的世界裏，於實體與虛擬之間跨越自如。堅定而不冒進，這個深紅色彩不會霸氣地主宰，而是採取一種外柔內剛的手法。」來形容。無獨有偶不少國際錶牌亦感到呼召，令錶壇掀起一股「紅．出沒注意」潮流呢！

超級複雜功能計時系列腕錶（ref.5271/12P-010）：錶徑41毫米，鑲嵌58顆長形紅寶石（重約4.11卡）鉑金錶殼，紅漆錶面，搭載自家製CH 29‑535 PS Q手動上鏈機芯，動力儲存約55小時，亮黑色方形鱗紋鱷魚皮錶帶，防水約30米。（$2,510,800／PATEK PHILIPPE／圖片品牌提供）

錶王示範紅寶石架勢　PATEK PHILIPPE

PATEK PHILIPPE推出高級珠寶錶款（ref. 5271/12P-010）匯集6項專利計時，並搭載超薄日曆裝置CH 29-535 PS Q機芯，秉承傳統機芯結構（手動上鏈、導柱輪、齒輪嚙合水平離合器）。錶圈、錶耳及折叠式表釦共鑲飾80顆長形紅寶石（5.25卡），加上紅漆錶盤邊緣呈黑色漸變效果，與紅寶石互相輝映，亮黑色鱷魚皮錶帶飾有撞色縫綫，是架勢堂的示範。

鱷魚皮錶帶上鑲嵌22顆長形紅寶石（重約1.14卡）的錶釦。（圖片品牌提供）

與普普藝術融為一體　HERMES

愛馬仕將普普藝術和巴黎的非凡世界融為一體，推出一款Minuit au Faubourg彩繪藝術的腕錶。錶匠們將Dimitri Rybaltchenko於2014年所設計的絲巾圖案畫在錶面上，巴黎艾菲爾鐵塔投射出以 Super-LumiNova夜光塗料繪製成的光束，而巴黎的場景，則以手工微縮彩繪而成。

Slim d’Hermes系列Minuit au Faubourg工藝腕錶：錶徑39毫米，白金錶殼，以微繪工藝製作圖案砂金石錶面，搭載自家製H1950 超薄自動 自動上鏈機芯，動力儲存約42小時，天竺葵紅色短吻鱷魚皮錶帶，防水約30米，限量24枚。（$503,200／HERMES／圖片品牌提供）

工藝腕錶與普普藝術及巴黎的世界融為一體，創作出輕巧且與眾不同的鐘錶彩繪藝術，誕生兩個款式（紅色和藍色）， 每款限量24枚。

每個錶面完全人手製作均獨一無二，需時 50 多個小時工序。 （圖片品牌提供）

四川省的落日餘暉　MONTBLANC

去年推出的MONTBLANC 1858Iced Sea日期顯示自動機械這全新腕錶系列配備藍色、黑色或綠色錶面，靈感是來自白朗峰山上Mer de Glace（冰海）的冰川。

Iced Sea系列Minya Konka限量版腕錶：錶徑41毫米，精鋼錶殼，紅色冰川圖案錶面，搭載自家製MB 24.17自動上鏈機芯，動力儲存約38小時，精鋼錶鏈，防水約300米，限量285枚。（$28,300／MONTBLANC／圖片品牌提供）

今年推出最新的MONTBLANC 1858 Iced Sea Minya Konka限量版，配備全新的紅色錶面，呈現中國四川省最高山峰貢嘎山落日餘暉的美景。限量發行285 枚，代表貢嘎山冰川海拔高度（2,850米）的十分之一。

鈦金屬底蓋，鐫刻了「中國四川貢嘎瑞霞」中文字樣。（圖片品牌提供）

專屬36毫米的紅　LONGINES

自2007年推出，LONGINES為Legend Diver腕錶推出過不少復刻版，每年不同色調，早前更為此系列加添36毫米錶徑款式，更以酒紅色錶面作為此錶徑的專屬版本。

Legend Diver系列潛水腕錶：錶徑36毫米，精鋼錶殼，酒紅色錶面，搭載L592自動上鏈機芯，動力儲存約45小時，酒紅色合成纖維錶帶，防水約300米。（$20,400／LONGINES／圖片品牌提供）

如原創型號一樣，最新款式的錶底均飾有潛水員雕刻圖案，漸變色調的錶面設計、 方形夜光小時刻度、阿拉伯數字，配以備超級夜光塗層的矩形增強層次感，配備內置轉動潛水表圈採用自動上鏈機械機芯（36毫米版本為L592版本) 及矽游絲，並提供5年保修服務。

LONGINES最近推出一系列 Nato 錶帶，Legend Diver系列亦適用。除了備有皮革，亦1有以回收漁網廢料再生編織而成的聚酯纖維材質，更提供多種顏色選擇。（圖片品牌提供）

象徵尊貴的大繎色　PARMIGIANI

PARMIGIANI推出一款囊括中國傳統曆法的夏曆腕錶，而其多層次的錶面採用象徵尊貴的大繎色（Imperial Red），並以「格狀大麥粒」璣鏤飾紋點綴，搭配18K白金鍍銠時標和鏤空時針與分針。精鋼錶殼搭配鉑金滾花錶圈，一體式精鋼錶鏈確保佩戴的舒適感。

Tonda PF系列夏曆腕錶：錶徑42毫米，精鋼錶殼，綴格狀大麥粒璣鏤飾紋大繎色錶面，搭載自家製PF008自動上鏈機芯，動力儲存約54小時，精鋼錶帶，防水約100米。（$510,000／PARMIGIANI／圖片品牌提供）

品牌以極其複雜精密的機制來實現曆法資訊的指示，並使用傳統的繁體漢字來顯示。由於中華曆法並非完全迴圈有序，此複雜功能是通過機械編設，並通過凸輪系統涵蓋了12年的周期。在該周期結束時，腕錶必須重置新一輪的十二年周期。

向繽紛色彩進發　ZENITH

去年ZENITH重新演繹Defy系列腕錶，今年品牌為這個以採用繽紛色彩為開始的系列推出第二款錶作，並名為Defy Revival A3691復刻版腕錶。

Defy Revival A3691復刻版腕錶 ：錶徑37毫米，精鋼錶殼，紅寶石色漸變錶面，搭載自家製ELITE 670型自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，精鋼錶鏈，防水約300米。（$54,600／ZENITH／圖片品牌提供）

源於1971的A3691腕錶復刻版，其招牌是八邊形錶殼，搭配十四邊形錶圈，亮面深紅色錶面具有鮮明的光暈效果。色澤從中央向邊緣逐漸加深，獨特的方形鑲貼時標飾有橫向凹紋，襯以Gay Freres的經典精鋼ladder錶鏈。

產品查詢：PATEK PHILIPPE（2522 0262）、HERMES（2866 3118）、MONTBLANC（2234 7225）、LONGINES（2518 9982）、PARMIGIANI（2147 8400）、ZENITH（2111 4126）

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撰文 : 黃鑑江 編輯

欄名 : 型男玩物誌

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