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「自製長糧」新選擇　除了年金、逆按揭　還有這項退休工具

博客 12:12 2023/03/02

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相信大家都聽過利用樓宇逆按來自製長糧，其實保單一樣做到。今天來講解一下我的其中一位客戶透過保單逆按，現正享受幸福退休生活的個案！

張先生已屆65歲，最近煩惱是否退休不再工作，一方面考慮到戶口積蓄不多，另一方面又顧慮到現代人的平均壽命能達到80歲或以上。一旦沒有收入，積蓄很快便會花光，倘若患病更有可能「一鋪清袋」。儘管張先生兒孫滿堂，家庭生活美滿幸福，但正因如此，不希望自己年老成為子女的負擔。

由於張先生不想繼續工作立即退休，我建議他使用「保單逆按」，計劃概念類似將人壽保障額轉換成年金。首先張先生可以買入一張價值100萬元的人壽保險，保額達到250萬元，身故賠償保額為500萬元。

20年每月收取5000元「零用錢」　現金流穩定且保留積蓄

假設該人壽保單轉換成年金後，以提取年期20年及每年定息2.5厘計算，張先生每月可提取5000元。當他百年歸老後，其保險受益人就可獲得500萬元的身故賠償，扣除已取的120萬元年金及80萬元利息結欠，受益人仍可獲得300萬元（見下圖）。此情況下，張先生退休後每月仍可有收入，既可穩定現金流，又可保留積蓄作其他用途。

簡單而言，保單逆按是一項貸款安排，借款人利用壽險保單作為抵押品，向貸款機構申請保單逆按貸款，當然以上只屬於其中一個例子，借款人可選擇固定的年金期為別為10年、15年、20年或終身每月收取直至壽險保單到期為止。如有需要，借款人亦可提取一筆過貸款，以應付特殊情況。

    點擊圖片放大

並非任何人都可以申請保單逆按，當中亦要符合以下條件：

(一) 年齡 60 歲或以上；

(二) 壽險保單的持人及受保人；

(三) 保單由獲授權於香港經營人壽保險業務的公司所發出；

(四) 以港元或美元作為計算單位；

(五) 身故賠償金額不會受到保險公司任何限制或扣減；

(六) 不涉及任何投資成份，如投資相連壽險計劃；

(七) 已完全清繳保費，沒有受保單抵押或更改受益人限制。

保單逆按沒有限制借款人提取保單逆按貸款的數目，但每宗貸款只接受以一份 壽險保單作為抵押，最高合共可用作計算年金的身故賠償總額一律以1,500萬港元為上限，貸款會在去世到期償還。

貸款機構將於指定時間內動用壽險保單以全數償還保單逆按貸款，而用於清還保單逆按貸款的款項將會是您壽險保單的身故賠償金額。如身故賠償金額超過保單逆按貸款總結欠，貸款機構將會把清還保單逆按貸款後的餘額全數退還給遺產代理人。如有差額，將根據質貸款機構的保險安排，由按證保險公司承擔。

 

【關於作者】龍麗森（Carol Lung）從事保險行業超逾10年，曾於兩大龍頭保險公司仼職，已獲得百萬圓桌（MDRT）殊榮，並擁有自己的保險團隊。她可以為客人制定全方位資產管理，包括保險、投資、移民等服務。

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撰文 : 龍麗森 富昌財富管理副總裁

欄名 : 財富自由號

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