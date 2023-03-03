本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 友和YOHO：10週年優惠 每日連串閃購低至1折

為慶祝友和10週年，一連13日推出閃購優惠，有超過29,000款新潮電器、電子產品、美容及護理產品，部分精選貨品更低至1折。由即日起至4月30日，凡於友和YOHO網店／門市消費滿1,500元，輸入優惠碼「YOHOPM2023」，並以PayMe付款，再減100元。

詳情可參閲：按此

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2.YMCA The Haven 再臨閣：自助餐 買3送1

再臨閣推出自助餐「買3送1」優惠，3月期間，逢星期日至四，你只要帶三位親朋好友嚟一齊享用自助餐，即有一位免費。



推廣期：即日起至2023年3月31日（星期日至星期四）

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3. 賞茶：「果茶系列」1杯可享8元折扣

口罩令結束，飲珍珠奶茶都飲得更加暢快，賞茶為此推出優惠，凡於3月3日正價購買「果茶系列」飲品1杯，可享8元折扣。

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撰文：hket小編

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