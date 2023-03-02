【Netflix電影】《原本以為只是手機掉了》警世味濃　從跌電話發展至殺身之禍

▲ 《原本以為只是手機掉了》是近日Netflix熱播的新戲，講述女主角遺失電話後遇到的連串恐怖事件。

Netflix最新驚慄電影《原本以為只是手機掉了》上架短短幾天一直穩佔熱播三甲。電影改編自日本同名小說及電影，由千玗嬉、任時完、金熙元主演，講述一位平凡的OL，就像現今絕大部分人一樣，智能電話裏裝滿了個人資訊。忽然一天，手機不見了，以為失而復得，日常生活卻開始遭受威脅，甚至發生一連串危及自身和周邊親友的驚嚇事件。

這齣韓國電影《原本以為只是手機掉了》，改編自日本作家志駕晃的同名小說，日本亦翻拍過電影，由北川景子、田中圭、千葉雄大等當紅日劇演員主演。這次韓版的改編幅度相當大，較日版來說更緊湊聚焦，氣氛亦不寒而慄，警世意味大得多，尤其男主角的偷拍視角加上背景音樂，讓人不自覺凝神屏息，相當具壓迫感。

▲ 任時完飾演外表斯文無害，實質卻是兇殘的變態殺人狂。（Netflix劇照）

以「跌電話」這種日常生活中容易發生的事來帶起這變態案件，代入感之大更令人感到心寒。就像戲中女主角，現在的手機已是集個人資訊、人際關係、銀行，甚至各種證件於一身的重要財物，不少人更將電話與電腦等電子產品連結，一旦遺失且遭到不法之徒利用，損失絕對遠遠超過一部電話的價值。

▲ 最令人不寒而慄的是犯人會利用對方的喜好，假意接近目標。（Netflix劇照）

反映時下對電話依賴

一開始不斷快速切換的電話畫面，相當寫實地交代了女主角依賴電話的程度。從喚醒自己起床的鬧鐘、公司及朋友之間的聯絡通訊、各種社交平台，以及電子支付工具等，幾乎可以說整個人生的細節都在那部小小的手機中。這也讓後來撿到手機的變態殺人狂，只靠一個偷裝在電話上的「後門裝置」，就輕易獲取了女主角的所有背景，諸如上班的公司、住家地址，以至個人喜好、與朋友的親疏關係等，統統掌握。

▲ 單憑電話中，以及藉電話獲取到的資料，已成犯人行兇以及監視的武器。（Netflix劇照）

以偶像男團出道的任時完，自2013年的電影《逆權大狀》及2014年電視劇《未生》後，自然又細膩的演技讓人驚訝且讚嘆不已，被韓國封為「偶像轉型演員的教科書」，已是公認的實力派演員。這次飾演外表斯文親切、背後卻是喜好跟蹤的變態殺人狂，令人心寒的演出充滿說服力，尤其最初面無表情地敲壞電話屏幕的瞬間，以及後來成功讓女主角眾叛親離後的詭異笑容，更是看得人毛骨悚然。

▲ 任時完飾演的變態殺人狂喜愛摧毀目標周邊的人際關係，讓受害人求助無門。（Netflix劇照）

女主角表現出色

飾演女主角的千玗嬉同樣屬好戲之人，2014年憑電影《被轉校生》幾乎囊括當年韓國所有女演員獎項，後在電視劇《浪漫的體質》等劇集作品亦表現亮眼，這次演出意外捲入殺人事件的受害者，從活潑愛玩的年輕女性，一夜間失去所有，甚至危及生命，徬徨無助繼而崩潰絕望的演繹令人心痛，表現出色亮眼。

戲中任時完曾囂張說過，只是花了短短3天，他就從陌生人變成掌握女主角一切，甚至要挾她父女兩人性命的人。只靠一部智能電話，就能讓人短時間內失去一切，不見手機的代價之大，讓人心頭一驚，足以警世。

責任編輯：王嵐

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