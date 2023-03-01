【Netflix電影】女神有村架純演風俗娘轉行賣便當　《我是千尋》治癒人心

▲ 有村架純在Netflix新戲《我是千尋》中飾演有神秘過去的便當店員工。

日本影視界紅星有村架純在電影中的表現一向討喜亮眼，過去憑《奇迹補習社》爆紅，戲中的反差造型及勵志故事讓她在港台等亞洲地區收穫不少粉絲。最近Netflix上架一齣以她為主角的電影《我是千尋》，悄悄成為播放熱門，戲中她飾演一位前性工作者，獨自去到便當店當店員。女神招牌微笑配上日本海濱小鎮的人情景物，治癒感滿滿，有村粉絲或是鍾情日系小清新電影的話，不容錯過。

▲ 有村的招牌笑容穿插整部電影，清新治癒。（Netflix劇照）

電影改編自同名漫畫，講述從事風俗業的紅牌性工作者千尋，遇見各適其適的古怪客人，電影《我是千尋》則掫取千尋辭職後，到小漁港當便當店店員的部分。

▲ 電影背景設在某個日本海濱小鎮，有村以溫暖笑容和另類行事解開他人心結。（Netflix劇照）

故事在一座海濱小鎮展開，有村架純飾演的女主角千尋，甫登場即讓人感覺清純可愛、親切友善，在一家便當店工作，以熱情態度和溫暖笑容服務客人，誰料幾句對白下來，即揭開她令人意想不到的過去—曾是性工作者。男性客人帶點不懷好意地開她玩笑，她也不退縮，笑着回敬對方是「色老頭」，更對他說「最好早點死」，態度不卑不亢，還能讓氣氛保持輕鬆。千尋的灑脫個性和神秘過去，馬上令人燃起觀看意慾。

▲ 電影中有村的打扮樸實得來有幾分隨意，而一場回憶從事性工作時的性感打扮，是從演以來少見。（Netflix劇照）

有村笑容具吸引力

電影治癒人心，有村的笑容當然是主因，不過她應對不同人對自己的惡意時，有種與別不同的瀟灑，甚至是有點匪夷所思的地步。像拯救被小學生欺侮的沉默流浪漢，不只送他便當，更帶他回家為他洗澡；甚至後來發現流浪漢的屍體時，也不是報警，而是親自掘地埋葬，差點讓人以為電影要向cult片發展。其他配角就如常見日劇或電影中的設置，像是頑劣小孩原來只是渴望母愛；乖巧女學生尋求自我肯定等。

▲ 滿懷心事的女高中生及孤獨小學生，因為有村而解開心結。（Netflix劇照）

個性獨特充滿神秘

也許是將女主角定位為前性工作者，也或者千尋本來就是個性獨特的人，與陌生人或認識的人之互動，與一般人的標準相當不同。明明被第一次見面的小學生用圓規刺破手，竟然可迅即釋懷，甚至親切問他要不要吃便當；遇見為他人抱打不平的工人，對飲一罐啤酒後便邀請對方上床。這種走向，初看時難免感覺突兀，但隨着劇情發展，卻又被她作風獨特的行事說服。畢竟，女主角是個獨自長大，年紀小小已需要自己準備便當的早熟孩子，童年時最貼近母親形象的人，是夜晚街頭遇到的風俗女子。

▲ 電影中有村慵懶而不拘小節的表現相當討喜。（Netflix劇照）

有村架純是個有趣的女星，明明面形上有着難以遮掩的不完美，卻得到大多數人的喜愛，甚至邊取笑她的「包包面」，邊讚嘆她的可愛，聽起來矛盾，卻又成為了她的獨特之處，讓她在一眾「完美」的日本女星之中，別有一種難以言喻的親切。電影拍出有村的可愛，也沒有日本電影那種老掉牙的勵志，感覺新穎。不是讓人馬上猜到下一句的說教片，也沒有非要灌輸甚麼人生大道理，淡淡然，卻帶有餘韻。