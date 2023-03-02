三宅一生Homme Plisse皺褶服全球大賣　巴黎直撃率先睇2023秋冬系列

去年日本時裝大師Issey Miyake（三宅一生）因病逝世，他留下的除了過往的設計仍然叫人津津樂道外，亦將本是平凡不過的皺褶面料提升至high fashion境界，推廣至全世界，而近年男裝副綫系列Homme Plisse更是全球大賣，將此系列搬上巴黎男裝周實在理所當然。

▲ 從來Issey Miyake的服裝都不懼怕顏色的運用，Homme Plisse系列又豈會例外？（圖片法新社）

筆者心想或許時裝大師Issey Miyake生前都估不到的是，Homme Plisee系列會是這樣廣受歡迎的。

▲ 時裝展劃上句號的一刻。（攝影：Douglas Ning）

▲ 這一次Homme Plisse時裝展上用了不少別出心裁的燈光效果。（圖片法新社）

▲ Homme Plisse系列於2003年成立，開宗明義以pleats為主調，但隨著時間流逝，設計團隊都希望突破固有框架，因此，在系列中亦開出現沒有任何皺褶的服裝。（圖片法新社）

事源筆者早前往東京，發覺到品牌由新宿的伊勢丹百貨公司的專櫃、再到澀谷的Parco、銀座的阪急、甚至Homme Plisse位於代官山和南青山的專門店，叫人驚訝是以上所有店舖和專櫃內幾乎都呈現真空狀態﹗只是掛了兩至三件衣物聊勝於無，箇中原因自然是品牌的服裝受到瘋狂追捧，而且在生產上出現供不應求的情況，因此，當年大師生前於2020年索性將男裝主線Issey Miyake Men砍掉，實在早有遠見。

▲ 這一次Homme Plisse時裝展上用了不少別出心裁的燈光效果。（圖片法新社）

▲ 幾何圖案的運用在Issey Miyake的服裝裏幾乎每季都會有，將印花放在Homme Plisse上，大家又意下如何？（圖片法新社）

Homme Plisse系列獲得空前成功，最主要的原因是相比於其他high fashion品牌，他的定位來得非常合理，一件皺褶長袖上衣售價在日本購買不超過2千多港元﹗最要緊的是大家一看就看得出出自已故大師手筆，試問當一些歐美品牌將一件tee「離地」索價到6千多元的時候，Homme Plisse的市場定位變得非常合理，甚至可以說是相宜，難怪貨場「吉空」的情況在東京俯拾皆是。

▲ Homme Plisse系列於2003年成立，開宗明義以pleats為主調，但隨著時間流逝，設計團隊都希望突破固有框架，因此，在系列中亦開出現沒有任何皺褶的服裝。（圖片法新社）

▲ Homme Plisse服裝可以放入洗衣機清洗。（圖片品牌提供）

至於早前在巴黎Palais de Tokyo所舉行的2023年秋冬系列，設計團隊秉承Issey Miyake鎖定的路線，就是而再三強調Homme Plisse的出現就是為男士們提供最基本的皺褶服裝。因此，熟口熟面的皺褶服裝魚貫登場，包括tee、長褸和西裝。

誠然，對品牌熟悉的朋友來說驚喜不大，略有新意的是看見男裝裙子和斗篷的出現，當中又加入幾何圖案元素裏的三角形為創作靈感，讓皺褶不再是基本得很的垂直綫條。對於這一個設計上略作輕微改動的系列，相信對於不少抗拒誇張服裝綫條的男士來說，絕對是可以再一次瘋狂掃貨的一個系列。