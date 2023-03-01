香港最搶手3大工種 8成人獲新工搵上門 條件好都唔做有咩原因？

升職加薪是每個打工仔的願望，但有幾多人會付諸實行尋覓好工作? 有求職平台最新調查顯示，10個香港打工仔有6個「被動等待」筍工上門，目前市場是由求職者主導，近7成受訪者表示一年獲新工作接洽數次，但比起其他地區，香港大部份人仍低估自己與新僱主的「談判能力」，不過港人亦不是條件好就「見錢開眼」轉工，即使獲吸引的招攬亦會因招聘過程體驗等原因差而拒絕。



從事數碼、IT及管理最搶手 惟談判缺信心

香港頂尖人才的競爭激烈，但求職者與全球同業相比信心相對較弱。68%受訪者表示一年獲工作機會接洽數次，來自「數據科學及人工智能」、「資訊科技」、「企業管理」行業的人士最受追捧，更有逾8成人反映年內獲工作機遇「招上門」數次。不過，僅6%受訪者認為自己與僱主談判時擁有絕對優勢，比例顯著低於全球平均的19%。儘管「資訊科技」屬香港三大最熱門的工種之一，惟相關受訪者中只有3%人認為自己在談判時佔上風。



若求職體驗差 吸引offer亦會拒絕

整體而言，有68%的受訪者表示一年獲新工作機遇接洽數次，並有58%受訪者表示未有積極「搵工」，但對具吸引力的工作機會持開放態度。在「後疫情」職場，有52%的本地求職者表示若在招聘過程中有不愉快經歷，或招聘程序體驗差，例如遇到具歧視性的提問，或與面試官不咬弦，亦會拒絕吸引Offer。假如遴選過程不專業，有41%人亦會婉拒好Offer。若獲未來上司致電邀請加盟，有42%受訪者表示將提升其應徵機會，來自朋友或行家的主動推薦能加強求職者加盟意欲。



工作與生活平衡為首

儘管面對全球宏觀經濟存在不確定性，打工仔愈來愈傾向認同「工作是為擁有更好的生活」，而非為工作而活。有67%的香港受訪者表示，穩定的工作及工作與生活平衡 (Work-life Balance）是他們職涯規劃中最重要的元素及長期目標。報告指出，有 17%受訪打工仔指出「工作與生活平衡」為他們理想工作模式的「職場必要條件」的首要考量，排名僅次於「財務補償」（22%），其次重要的包括「有薪假期」及「職位穩定性」。



宜列明薪酬範圍、工作職責

JobsDB 和JobStreet 發佈《環球人才調查報告：未來招聘趨勢》於香港、馬來西亞、新加坡、菲律賓、泰國及印尼訪問了 97,324 名受訪者，調查顯示在招聘廣告方面，受訪者普遍認為清晰、簡潔的招聘廣告非常有用，有33%表示關注有列明薪酬範圍的招聘廣告，而27%則看重廣告是否有詊細列明工作職責，僅22%重視工作職銜。可見花俏的職街不再是求職者的唯一考慮因素。

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