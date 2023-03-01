【北上消費優惠】4個簡單步驟 用八達通APP買數字人民幣錢包 享200元優惠（附增值教學）

香港及內地恢復全面通關，大家睽違3年，再度北上消費時，記得用八達通APP購買數字人民幣「硬錢包」，在內地消費有200元補貼。

是次計劃是中國銀行（03988）深圳市分行聯合香港八達通推出的，香港居民入境深圳後，使用八達通APP，便可在羅湖口岸的自助發卡機上購買一張數字人民幣硬錢包，其實就是下圖的一張支付卡。屆時可在內地拍卡消費，如果在深圳羅湖區逾1400個支持硬錢包收款的商家消費時，還可享受20%消費補貼（優惠金額每人最高補貼200元人民幣），整個消費過程無需手機，無需網絡。

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這項優惠其實不一定要有中國銀行戶口，但要用八達通APP增值，詳細步驟如下︰

下載並註冊八達通App，然後完成實名認證

前往羅湖口岸使用數字人民幣硬錢包自助發卡機

在發卡機指定位置放置回鄉證，並進行人臉辨識，以驗證身份

用以下其中一個方法付款

付款方法︰

使用八達通APP出示銀聯二維碼付款

根據發卡機屏幕提示，把八達通內的港幣兌換成人民幣，然後充值

通過中國銀行櫃枱充值（毋需持有中國銀行戶口）

下載並註冊數字人民幣APP，並通過中國銀行個人錢包，從手機銀行轉入資金，以為錢包充值（要持有中國銀行戶口）

目前逾600港人申請

是次推廣計劃是羅湖區政府為吸引更多香港居民到深圳消費，給經濟復甦注入活力，聯合中國銀行，借助數字人民幣的優勢，舉辦「數字人民幣跨境嘉年華活動」，首次面向香港居民發放合計1000萬元數字人民幣消費補貼。區政府希望抓住此次通關契機，以跨境精準投放消費補貼為亮點，提升消費復甦新動能。據悉，截至2月26日，已有約625名港人用八達通申請。

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