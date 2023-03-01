  • 24°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 15:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國加息預期再度升溫　樓市準買家宜抱保守策略

博客 14:57 2023/03/01

分享：

分享：

自從政府放寬防疫措施後，樓市氣氛有明顯好轉。不過要留意的是，美國的消費數據顯示通脹未完全受控。市場對年內美國加息的預期幅度上調、對息口回落的預期時間延後。如果美息在年內仍維持上升，可能對剛復甦的香港樓市帶來新的阻力。

今年市場氣氛好轉，有兩大背景因素在發揮作用，一個是2月初港府幾乎完全撤銷防疫措施。其次是市場對美國加息的預期降溫。2月初聯儲局上調聯邦基金利率25點子，將美國聯邦基金利率上調到4.5厘至4.75厘。其時市場多數意見估計，美息或再上調0.5厘至0.75厘便告見頂，而港元最優惠利率並不會完全跟隨。

定期存款重見5厘  壓抑樓市投資需求

隨香港最後的一項防疫措施—口罩令在3月1日撤銷，象徵香港在抗疫後復常，應該有利於吸引海外遊客。息口方面，去年底聯儲局估算本加息周期，美息高位是5.4厘，較現時有約75點息上升空間。但近日美國消費、就業數據強勁，聯儲局表明憂慮薪金增長會持續帶動通脹。個別經濟學家估計美息可能需要上調至6.5厘才可控制通脹，較現時有1.7厘的上升空間，而個別聯儲局官員也表示有需要刺激加息。

現時仍難以判斷，聯儲局官員是透過鷹派言論作出預期管理，抑或真的認為美息仍需要大幅上升。將焦點集中於香港，雖然預期港元利率的升幅會較美息為小，但單單是「利率可能持續上升」此個不明朗因素，都可能令樓市準買家採取觀望態度。如果有留意定期存款利率，市民會發現本地銀行的美元定期存款利率在最近一周有輕微上調，之前已絕跡的5厘定期存款利率，又再在市場出現。定期存款提供低風險的穩定回報，亦會持續壓抑樓市的投資需求。

面對加息周期可能持續多一段時間，對有需要置業的用家來說，在作出入市決定時，除了考慮「當前利率」下的每月還款外，宜計算按息進一步上升，對按揭每月還款的影響。

準買家宜抱保守策略　計好數才入市

以最長的還款期30年計，按息如上升1厘，每月還款會上升13%。例如現時一般新批樓按利率約3.4厘，每100萬元樓按，30年還款，月供為4,435元；如按息上升至4.4厘，月供會升至5,008元。

準買家宜對未來利率上調，採取較保守的策略，例如市場估計美息有1.7厘上升空間，港元最優惠利率可能升1厘時，宜考慮按息較現水平上升1.5厘，會對自己的日常財務帶來什麼影響。認為可以負擔，才作出入市決定。

【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】債市表現將跑贏股票？ 霸菱劉偉達拆解投資機遇及攻守兼備策略

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

【ChatGPT】人工智能AI對負資產有什麼好建議？
2023/02/22
【ChatGPT】人工智能AI對負資產有什麼好建議？
貝沙灣非最富有屋苑？從人口普查看樓市
2023/02/15
貝沙灣非最富有屋苑？從人口普查看樓市
負資產非樓市準確指標 銀主盤數量才是
2023/02/08
負資產非樓市準確指標 銀主盤數量才是
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
2023/02/01
【香港樓市】負資產物業須準備償債金？樓價下調15%的影響 小業主要留意的3大要點
【香港樓市】美國可能再度減息？儲局政策難轉向 樓市買家不宜寄望
2023/01/18
【香港樓市】美國可能再度減息？儲局政策難轉向 樓市買家不宜寄望
樓價 通脹 美國聯儲局 貨幣政策 經濟 香港 按揭貸款 香港物業 加息

下一篇文章

保險市場瞬息萬變 如何以大數據驅動投保個人化體驗?
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

為何較看好中國股票？從投資時鐘理論建構投資策略
為何較看好中國股票？從投資時鐘理論建構投資策略
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
【旅遊保險2023】預備出發去旅行 比較15款產品新冠肺炎保障
【旅遊保險2023】預備出發去旅行 比較15款產品新冠肺炎保障
保險市場瞬息萬變 如何以大數據驅動投保個人化體驗?
保險市場瞬息萬變 如何以大數據驅動投保個人化體驗?
比較各款私人貸款（P Loan） 如何挑選適合的個人貸款產品
比較各款私人貸款（P Loan） 如何挑選適合的個人貸款產品
60%消費者愛用會員獎賞計劃 商戶如何創造最佳體驗以吸客？
60%消費者愛用會員獎賞計劃 商戶如何創造最佳體驗以吸客？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款