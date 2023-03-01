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家姐欠債37萬失去聯絡 遠走英國 家人被追數如何處理?

個人增值 21:02 2023/03/01

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欠債還錢天經地義，不過，假如是由家人欠下的債務，更一直寄信到家人居所要求還款，又該如何是好? 近日有網民於討論區以「家姐欠債37萬走佬英國，家人應否幫還債」為題，指姐姐經已搬離家裡8年，兩個月前更與男朋友移民英國後失聯，而家中更一直收到相關信件，擔心事態一但加劇會影響家人的人身安全，不知如何是好並請求意見，網民普遍支持事主不要幫助其還債。

    點擊圖片放大

對於被追數，樓主感到進退兩難： 「幫佢還，過幾年又有新一鑊甘嘅，唔幫佢還，追數佬又煩屋企，點算？」，又指其男友指家姐戶口已清零，MPF（強積金）亦未能很快拿到手，更示意事主家人幫手還，網民就指出既然能夠聯絡男支，更應叫姐姐自己還，亦有網民分享如何應對:

    點擊圖片放大

除了報警 亦要裝閉路電視
不少人都建議事主報警處理，先行向警方備案是必須的做法，萬一有後續意外發生亦有相關紀錄，但普遍而言單單只是寄信，而信件內容無恐嚇成份的話，財務公司的手段不屬非法，亦無構成滋擾，警方不一定能夠採取行動，但亦不等同坐以待斃。趁情況仍然未有出現越界行為之前，事主可及早應採取預防措施，例如安排專業人士在家門前安裝閉路電視，當發生激烈行為時，亦可以搜集證據保障自己。

證明住址無該欠款人
網民建議向財務公司出信，證明住址內並無該欠款人，若然信件不屬於本人，亦不應該保存及打開信件，並向郵局退回有關信件。如果是住公共房屋的話，亦可以向房屋署投訴，找房屋署處理，出信證明屋內並無此人，勸籲不要再郵寄任何信及因相關事宜到訪，並將信件貼出門外，以防有收數公司上門追債。

投訴方法
如該借貸中介為持牌公司，可向公司註冊處投訴或相關監管機構投訴，有機會影響其續牌申請。任何人士如懷疑其個人資料私隱受到侵犯，又能提供表面證據，亦可向私隱專員公署作投訴，一但有貼街招等進一步行動，至少亦可以「起底」相關罪行調查及起訴。

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