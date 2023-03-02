為何儲錢總是難堅持？ 4個招數 不用投資也能增加存款

看了不少存錢小方法，卻還是遲遲無法執行，一如既往花錢如流水，相信這是很多「月光族」的心理掙扎。《當代財經大師的理財通識課》這本書中介紹了不少存錢小妙招，分享其中4個存錢小妙招和期望達到的效果，不妨試試是否能提高存錢成功率。

1. 用買體驗代替買實物

購物狂都離開不了買衣服、買手袋、買手錶和買鞋等，雖然購買當下給人帶來興奮感，但這種感覺很快會消失，又要尋找下一個購物目標才能再次帶來滿足感，如此不斷惡性循環。



如果實在無法控制自己至完全不購物，不妨嘗試用買體驗來代替買實物。什麽是買體驗？例如與家人朋友一起去一次工作坊或去一次旅行，這種就是買體驗，雖然同樣要花錢，但帶來持續時間較長的好玩、滿足感和興奮感，日後在某個時間再次提起這件事，也能讓人回味無窮。



2. 購物前給自己一段冷靜期

回想自己每一次購物，其實很多時候是一時衝動，買完回家後，很多東西都留在家裏封塵。那以後在購物前就給自己一段冷靜期，例如，去商場購物，見到一件非常喜歡的衣服，不要馬上購買，到其他店鋪再看看，或者去飲個下午茶後再作決定，可能冷靜之後，又不是這麽想買了。在網上購物也是同理，看到喜歡的物品不要馬上加入購物車，先讓自己冷靜一個晚上，隔日再打開網站，可能這時想買的衝動已消失。



3. 額外收入全部存下或存一半

個人收入中，除了每個月固定的薪酬收入，可能還有額外的獎金或過年過節的利是，這些屬於額外收入，可以將其存下。首先要改變自己的思想，自己原本在沒有這些額外收入時，也能正常生活，所以不是一定要動用這部分錢，這是增加存款的好機會。



4. 月頭就要存錢

很多打工仔都對自己「過於大方」，每個月的存錢計劃是將月底用剩下的錢再來存款，然後每個月到月底都已經用完全部積蓄。最好應該在月頭就存好一筆存款，這個月的日常開支就不要動用這部分，這樣才能保證將自己的花費限制在一定範圍，而不是無上限大肆花費。

4個招數期望達致效果

招數 效果 買體驗代替買實物 減少花錢 購物前冷靜期 減少花錢 額外收入存下 增加儲蓄 月頭就要存錢 增加儲蓄

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