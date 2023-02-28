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【強積金】去年3.17萬宗以「永久離港」申請提取強積金 按年減6%

強積金 16:53 2023/02/28

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近年移民潮之下，不少人申請以「永久離港」為由提早提取強積金，但這數目在近幾季呈現下降趨勢。據積金局最新數據顯示，2022年第四季以不同理由（例如退休）提取強積金的申索總數約53,000宗，較對上一季減少8%。當中第四季以永久離港為理由提取強積金的申索數目為7000宗，按季減少19%，按年減少20%。

積金局強調，由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數會少於申索宗數。此外，以永久離港為理由提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金，亦包括申請人返回其原居地（例如非本地僱員結束在港工作）或移居內地生活。

過去數季以「永久離港」提取強積金宗數

季度 宗數
2021年第四季 8700
2022年第一季 7500
2022年第二季 8600
2022年第三季 8600
2022年第四季 7000

過去3年以「永久離港」提取強積金宗數

年份 宗數
2020年 3.02萬
2021年 3.37萬
2022年 3.17萬

逾4分1帳戶投資「懶人基金」
積金局的數據還顯示，截至去年底，約287萬個強積金帳戶把全部或部分資產根據預設投資策略（DIS）進行投資，或投資於DIS下的兩個成分基金，佔全部1084萬個強積金帳戶約26%；有關投資總資產值約824億元，佔強積金總資產約8%。

在2022年，強積金已收總供款共839.9億元，其中77%為強制性供款，23%為自願性供款。過去10年間，強制性供款及自願性供款分別增加68%及112%。 

積金局提醒市民，如打算在2022/23課稅年度的薪俸稅或個人入息課稅享受稅務扣減優惠，便應趕快行動，在2023年3月底之前作出強積金可扣稅自願性供款。

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