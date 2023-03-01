【扣稅2023】除扣稅三寶 還有哪些扣稅方法？ 供養父母/供樓扣稅/個人進修

課稅年度即將結束，即將又要收到最怕的「綠色炸彈」，大家紛紛尋找各種慳稅方法，爭取在報稅時獲得最大減免。早前，2023年財政預算案也公佈了最新減稅措施，寬減100%薪俸稅及個人入息稅，上限是6000元，並增加子女免稅額至13萬元。除了這些措施和「扣稅三寶」之外，還有哪些方式可以慳稅？



1. 供養父母/祖父母/外祖父母免稅額

如果有供養父母、祖父母或外租父母的人士，並且每年付出不少於1.2萬元，可以就每名受供養的家庭成員享有免稅額。其中，供養55歲至未滿60歲父母/祖父母/外祖父母，每名可享免稅額2.5萬元。供養60歲或以上父母/祖父母/外祖父母，每名可享免稅額5萬元。



要注意的是，任何一名受養人只能由一名人士申索免稅額，如果多於一名人士有資格就同一位受養人申索免稅額，他們須議定由其中一位提出申索。



2. 長者住宿照顧開支

如果符合以資格，納稅人或配偶支付父母、祖父母或外祖父母在院舍的開支，便可就有關開支申索税項扣除。條件包括，該長者是納稅人或配偶的父母、祖父母或外祖父母，他們已滿60歲，或有資格根據政府傷殘津貼計劃申請津貼，他們在院舍接受住宿照顧，並且這個院舍必須在香港境内。



3. 已婚人士免稅

如果在課稅年度内任何時間屬已婚，不是與配偶分開居住，並且與配偶已經選擇合併評税或個人入息課税，可享免稅額26.4萬元。



4. 置業供樓扣稅

如果自己是業主，供樓貸款的利息也可以獲得扣稅，但只限是自住物業，上限是10萬元。同時，購買車位的貸款利息也可扣稅，但必須與有關住宅位於相同的發展物業內。



5. 慈善捐款扣稅

納稅人可以為自己及同居配偶申請扣除捐贈給《税務條例》第88條所規定的慈善團體／政府作慈善用途的現金捐款，每筆捐款須不低於100港元，認可慈善捐款扣稅總額是應評稅入息或利潤的35%。

並非所有捐贈給獲豁免繳税的慈善團體的款項都可申索扣減，以下為不能扣減的例子：購買獎券的款項、購買電影或慈善晚會的入場券等的款項、購買墓地的款項、為安排誦經儀式預訂祭祀場地繳付的款項、在義賣活動中購買貨物的款項、在週日崇拜時放入奉獻袋內的捐款(假若納税人可提交由有關教會(必須是獲豁免繳税的慈善團體)發出的收據證明，則該捐款可獲扣減)。



6. 個人進修開支

很多打工仔都會不斷進修，報讀專業課程，提升自己競爭力，其實個人進修開支也可扣稅，采用實報實銷的方式，包括課程和考試費用，每個財政年度上限是10萬元，進修開支需來自同一些稅務局認可的教育機構或企業。

7. 住宅租金扣稅

去年新增意向稅務扣除，凡納稅人以租客身份租賃合資格住宅，納稅人與同住配偶可獲扣除租金限額，每個課稅年度最高10萬元。合資格處所，是指納稅人必須就住宅處所訂立書面租賃，並且必須根據《印花稅條例》（第117章）加蓋印花，即俗稱「打釐印」。



【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？BDI狂飆航運有運行？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App