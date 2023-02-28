【扣稅年金】5成人考慮網上投保延期年金計劃 中銀人壽下調有關投保年齡至30歲

對於退休生活的需求人人不一，而年金是普遍退休人士都計劃購買的產品之一，有調查顯示不少都傾向在線上購買相關產品。中銀香港 （02388） 近日一份客戶意見調查顯示，逾5成受訪客戶表示了解自己退休的需要，其中近6成為年齡40歲或以下的客戶。



市場唯一可用手機銀行投保

中銀香港於去年10月31日至11月14日期間，以網上問卷形式訪問近400名18歲至60歲個人客戶。根據調查顯示，在眾多保險產品中，有30%受訪者於過去兩年曾購買年金產品；而53%的受訪者則會考慮於線上投保延期年金產品，中銀人壽為此優化手機版「延期年金計劃(固定年期)」，將投保年齡由40歲降低至30歲，又指該計劃亦是市場唯一透過手機銀行投保的合資格延期年金產品。



投保「中銀人壽延期年金計劃(固定年期)」需繳付5年保費，從50歲起可領取10年每月100%全保證年金入息，年度化保證回報率由1.54%至2.38%，並提供多種保單貨幣選擇，包括港元、美元及人民幣。此計劃是合資格延期年金產品，成功投保的客戶每年可就合資格延期年金的保費和可扣税強積金自願性供款之每年可扣稅上限為合共港幣60,000元。

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上述計劃月繳保費低至港幣3,500元，由即日至2023年3月31日或之前成功投保此計劃，更可享首年保費折扣優惠低至8折，折扣後首年平均每日保費低至港幣94元。此外，其人壽延期年金計劃(終身)，同為合資格延期年金產品， 投保人可由60歲起獲派發終身每月保證年金入息，此計劃提供兩種不同年金保費繳付年期的選擇。



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中銀人壽市場及產品發展總監魏志煒表示，中銀人壽延期年金計劃(固定年期)備有不同年金入息期的計劃選擇，香港的人口持續老化，為應對長壽帶來財務風險及通脹等因素，應及早做好退休規劃便愈顯重要。

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