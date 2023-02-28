養寵物有得慳? 改善寵物護理5大開支 以小本錢更全面照顧牠

為了照顧毛孩及貓奴，每月對寵物的支出，可謂小數怕長計，許多人都低估了養寵物的成本。美國專欄 Kiplinger's 個人理財作家Daniel Bort指出，據美國寵物用品協會 (APPA) 的數據，70%美國家庭擁有寵物，而養寵物的費用更佔據很多人生活預算的一大部分。AskVet最近的一項調查顯示，養狗和貓的主人平均每月為動物的支出達111美元(約港幣871元)，一些調查養寵物成本可能更高。

養寵物成本不菲

美國犬業俱樂部的發言人Brandi Hunter Munden指出，由看獸醫急症、到食物、到狗袋，這些費用加起來可不少。 8月份的LendingTree 調查發現，26%的寵物主人由於通脹更難以負擔養寵物的費用。APPA指出，狗主人平均每年在食物和零食上花費達368美元(約港幣2890元)，而貓主人則平均每年花費326美元(約港幣2560元)，但很少主人會懂得如何減少寵物的飲食開支，以更少的成本同樣令寵物活得健康和快樂。即看看養寵物各方面的有什麼費用，以及相應節省開支的方法:

一.食物方面:

1.大量購買食物

大量購買寵物食品有助於降低食品成本，不過，大量購買時，最重要是保持食物新鮮，則需要花點功夫，將寵物食品存放在密封容器和室溫空間中或冷藏，具體要視乎於不同食物的類型。

2.價格較高的品牌不一定最好

Daily Paws的寵物健康和行為編輯 Jenna Stregowski 指，就寵物食品而言，品牌並不一定意味著質量，Stregowski 指出，一些通用品牌與價格較高的品牌產品一樣，成分及品質同樣不錯，就好像消委會2021曾經進行的20款狗罐頭比較，結果顯示AVP 作為較平價品牌，三文魚和鱈魚罐頭狗糧罐頭，一罐15元同樣獲5星高評分，不過在買任何食物之前，亦需要獸醫看看產品以能否使寵物獲取到合適的營養。

3.自己做點心

寵物零食價格高昂，而且還往往含有不健康的填充劑和防腐劑，與其購買零食，不如自己製作，可以選擇簡單的成份，例如像紅薯棒這樣，材料單一的零食，既便宜又健康只需將其切成方塊，然後在250度的溫度下烘烤2.5小時就大功告成。 或者使用其他寵物可吃的的配料製作更精緻的點心，例如花生醬（購買不含木糖醇等人造甜味劑的）、培根、奶酪、南瓜泥和胡蘿蔔，網上亦不乏相關食譜。

二.獸醫護理和治療費用

根據LendEDU的一項調查，近一半 (45%) 的寵物主人在寵物醫療保健上的花費，至少與他們在自己醫療保健上的花費一樣多，到底可以又如何減少支出?

1.預防疾病

美國愛護動物協會的獸醫和高級醫療主任Lori Bierbrier警告，牙科疾病會導致心臟和腎臟問題以及昂貴的手術 ，因此可以參考獸醫口腔健康委員會的網站上，選擇經過審查的貓狗牙科產品清單，每天使用對寵物友好的牙膏，牙科咀嚼物和水添加劑，另外，心絲蟲、腸道寄生蟲和蜱傳疾病的治療費用可能很高，在某些情況下甚至是致命的。每年接受獸醫檢查、疫苗和預防蜱蟲、心絲蟲和跳蚤的藥片來保護寵物，及時了解可以注射的最新疫苗，同樣有助減少治療大病的巨額支出。

2.讓寵物保持健康的體重

適當的飲食和鍛煉，可以幫助寵物保持健康和遠離疾病，並減少住院費用。當寵物超重時，容易會導致患糖尿病、骨關節炎、韌帶和骨骼損傷、癌症以及腎臟、心臟和呼吸系統疾病的風險增加。

3. 寵物保險

一但寵物不幸生病，住院、藥物及治療亦十分昂貴，保險可以提供更好的保障。不過，香港大部分保險公司只承保已植入微型晶片的貓咪及汪汪狗，長期投保寵物保險，保費亦是考慮重點之一。值得留意的是，保費或因寵物的年齡和品種而受影響，故此投保前而先向保險公司查詢，詳情亦可看以下寵物保險比較︰【寵物保險2023】年繳保費$2553起 毛孩續保沒年齡限制

三.美容方面:

貓通常不需要梳理毛髮，不過一次基本的狗狗美容療程，包括洗澡、吹乾、修剪指甲、清潔耳朵，約為港幣$350至$1,000元/次，和女士美容相約，具體取決於狗狗的體型、毛的長度和厚度等因素影響，根據 Daily Paws，理髮的成本可能會更高。

DIY節省美容費

節省寵物美容費用的一種方法是學習自己動手。很多人會怕自己會剪傷寵物，但還是有方法的。犬隻訓練公司Core Canine的April Chillari，建議大家由學習如何修剪狗的指甲開始。YouTube 上有很多很好的視頻，讓你學習如何幫愛犬適應修剪指甲，另外，最好購買一把優質毛刷並定期梳理它們的皮毛，以防止它們的皮毛打結，就能減少理髮的需要。

四.玩具方面

據APPA數據，貓主人和狗主人每年平均分別在玩具上花費 41 美元和 56 美元。透過DIY寵物玩具和床亦可以節省金錢，如果有舊 T 恤和一對襪子的話，只要將它們打結在一起，就能打造一根拔河繩。或重新利用手提箱、酒箱或野餐籃，並在內襯墊或枕頭，就可造出一張新的狗床，另外也可購買更耐用的玩具，雖然沒有狗玩具是堅不可摧的，但也有些品牌生產相對耐用的玩具。

五.寵物訓練方面

據Thumbtack，聘請私人馴狗師的平均費用為每次 140 美元，充分利用小組課程會更「物有所值」。許多獨立培訓師都有提供團體培訓課程。另外，許多培訓師對虛擬課程的收費會低於實體培訓。香港實體幼犬訓練費用收費不一，幼犬參考價格約為每4堂$2,000至2,500元起，成人犬費用約為每4堂$2,500至$3,000元，普遍可以選擇團體班或獨立訓練。亦可以上網課訓練，或自己看Youtube學習技巧，Daniel Bort就介紹其中一位Youtuber犬隻訓練師Zak George’s大家可以參考一下，但必須要注意寵物脾氣，小心被咬傷反而得不償失。

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