為何較看好中國股票？從投資時鐘理論建構投資策略

早前金髮女孩式經濟現象出現之時，業績的影響相對輕微，所以儘管2月美企公佈的業績乏善足陳，並反映美企目前面對的盈利壓力，然而美股於月內回調的原因並非因為脆弱的企業盈利，而是因為強勁的就業數據及經濟回穩所帶來的通脹反彈，這提升了市場對美聯儲加息的預期，使美國標普500指數自10月低位反彈剛滿20%便重新回落，繼續處於技術性熊市之中。

加息預期推升 標指續處技術性熊市

美聯儲特別關注的個人消費開支指數同樣錄得反彈，數據公佈後使市場提升6月加息的可能性。目前利率互換市場雖已反映一定預期，但3月新的就業及通脹數據，以及美聯儲新議息會議的結果等均成為下一波主導市場氣氛的關鍵因素。在加息預期提升下，股市氣氛難以提振，投資者短期宜繼續注意波幅。較短期國債雖面對升息影響，但存續期影響相對輕微，靈活配置長短期債券策略較為適合平衡股市風險。

去年10月於市場預期終極利率接近4.9%之時，十年債息到達4.33%便見頂回落，主要原因是市場對衰退的憂慮。目前隨著通脹再度升溫，導致債息再度上行，當長債利率進一步上行，市場對衰退風險很可能再度升溫，導致長息難以上揚並引發回吐，所以屆時將利好增長型投資風格，增加了美股相對優勢，所以投資者仍應該注意價值與增長並存的投資風格，並可因應長債息高低而調整風格比例。

高息股吸引力增

由於美股較為偏重增長股，所以以價值與增長並存為投資風格的投資者便需考慮美國以外的機會。在利率重設的過程中，經濟增長將受到壓抑，盈利率難以滿足投資者的欲望。這個情況下資金自然偏向尋找能提供較高及穩定股息回報的選擇，這將會增加了高息股的吸引力。歐洲及大型英國高息企業盈利較多來自國外，股息目前遠高於其他地區，並且派息比率處於較低水平，可望在困難環境下維持股息比率，或能在憂慮衰退之時提供穩定股息。

歐美成熟地區經濟韌力確實使人刮目相看，然而目前的代價是歐美央行均需要繼續甚至加快加息，從而控制通脹反彈。央行加快加息的目的為控制增長從而使需求下降，最終使通脹能回歸目標水平。從投資時鐘理論上看，這是由過熱階段走過滯脹面對衰退階段的過程。國際貨幣基金組織預測歐美成熟市場今年的經濟增長均低於2022年，英國更預期是負增長的一年，所以歐美股市整體難以受惠。

中國更能受惠偏寬鬆政策

然而國際貨幣基金組織預測中國今年經濟增長為5.2%，遠高於預測去年為3.2%。去年中國經濟受到政策調整及疫情所影響，今年經濟以保增長為主線並配合疫情後全面解封，從中國較低的通脹及較高的失業率上看，相比歐美地區，中國更能受惠於穩中偏鬆的政策。從投資時鐘理論上看，中國屬於經濟復甦的階段，這個階段將利好股票資產，情況與歐美地區不同，所以今年繼續超配中國股票尋求增長動力是合理的推斷。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？BDI狂飆航運有運行？

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App