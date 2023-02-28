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【移民喜訊】港人移居海外財務轉移簡化 申信用卡可用回香港信用額

個人增值 14:19 2023/02/28

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科技發展開創不同機會讓更多人成為數碼遊牧，同時疫情逐漸降溫，國際客運量逐漸回升。滙豐最新一項研究顯示，國際公民在辦理移居相關財務事項時，往往面對不少挑戰。

移居面臨的財務挑戰
在已移居香港的受訪者中，58%認為因無法轉移信貸紀錄，導致在處理生活基本需要時遇到阻滯，例如申請流動通訊服務或信用咭等；過半數（54%）表示因為抵埗初期在開立銀行戶口、申請公用服務及互聯網服務等事遇到困難而未能適應新生活。

即將移居香港的受訪者中，有62%擔心到埗後如何管理現金流。同時，有75%對尋找切合個人需要的金融服務感到憂慮，這些都反映了財務不確定因素如何對影響他們移居海外的體驗。

提升環球銀行服務
滙豐最近提升了環球付款服務和信用額環球配對服務，為前往海外工作、升學或移居的客戶更好地提供無縫的環球支援。

環球付款服務讓個人客戶經滙豐香港流動理財程式輕鬆辦妥海外付款，簡單幾步便能隨時隨地向全球逾50個國家/地區的滙豐及非滙豐銀行賬戶以當地貨幣進行環球付款，費用全免。

由於移居海外人士因未能將其信貸記錄轉至當地會造成不便，滙豐因此推出信用額環球配對服務，令申請信用卡的過程更便捷。此服務讓海外的滙豐卓越理財客戶抵港後首次申請信用卡時，可按照他們於滙豐其他市場所享有的信用額處理審批。香港滙豐卓越理財客戶移居海外時，亦可享有相同禮遇。

此外，滙豐香港透過集團的環球網絡，協助客戶於出發前在全球超過30個國家/地區開戶，並同時提供包括海外升學及海外按揭轉介等增值服務，支援各種國際需求。

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