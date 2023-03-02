樂桃航空11週年促銷票價89折起 爭鮮一連四星期堂食限定優惠

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Peach Aviation：11週年記念促銷 票價89折起

樂桃航空11周年記念促銷將於3月1日0:00時(HKT)開始，由3月1日至3月4日期間，購買截至10月為止之國際航班的 Simple Peach/Value Peach 機票，可享有最高89折的優惠。

發售期間：2023年3月1日0:00〜3月4日23:59 (HKT)

有效出發日期：2023年4月11日〜10月28日

詳情可參閲官網：按此

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2. 爭鮮：一連四星期感謝祭堂食限定優惠

爭鮮迴轉全線於即日起至3月26日連續四星期推出感謝祭堂食限定優惠，每個星期推出不同優惠。第一個星期（即日起-5/3）三文魚壽司多送一件，第二個星期（6/3-12/3）鹽焗黃金螺多送一件，第三個星期（13/3-19/3）三文魚刺身多送一片，第四個星期（20/3-26/3）厚切吞拿魚中腹即減4元。

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3.惠康：買滿100元 可加40元換2盒精品農莊新鮮雞蛋

惠康新一輪旋風激抵優惠最後一日，買任何產品滿100元即可以加40元換購2盒精品農莊新鮮雞蛋（再送百福蒸煮豆腐1件），及加28元換購3包Meadows餅乾。

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撰文：hket小編

【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？BDI狂飆航運有運行？

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