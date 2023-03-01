Skechers尖沙咀店結業減價鞋款148元起 Häagen-Dazs買滿$100減$38

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Skechers：尖沙咀SOGO店 結業大減價 精選鞋款148元起

Skechers尖沙咀SOGO店結業大減價，由即日起至3月12日，於尖沙咀SOGO門市購物即享激減優惠。精選大人鞋款250元起，精選小童鞋款148元起，每兩對再減100元，精選貨品額外再享9折。

Skechers尖沙咀SOGO店地址：尖沙咀彌敦道20號崇光百貨地下1樓1-39及40號

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2. Häagen-Dazs：消費任何雪糕產品滿100元減38元

為慶祝3月8日國際婦女節，Häagen-Dazs窩心呈獻【Scoop it up, Love yourself】推廣優惠，由即日起至3月12日於專門店單一消費任何雪糕產品滿100元即減38元。

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3. 天仁茗茶：惠顧指定飲品 送Tempo水梨花迷你紙手巾

即日起至3月5日，凡惠顧任何綠茶茶飲或茉莉/茉香茶葉，即送Tempo水梨花迷你紙手巾一包。

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【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？BDI狂飆航運有運行？

撰文：hket小編

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