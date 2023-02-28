想做副業豐富收入來源？ 5大注意事項 善用「沉睡技能」

經歷了疫情三年經濟低迷後，愈來愈多人意識到收入多元化的重要性，加上後疫情時期，由於業務調整及削減成本需求，很多企業仍在進行裁員，開展副業已被很多人納入考慮範疇。想做副業首先要考慮哪些事項？



副業往往是利用全職工作以外的空閑時間做一些工作，以此來賺取額外收益。事實上，可預留給副業的時間往往比全職工作少很多，所以在選擇副業時，應適當考量時間成本、實際投入成本、個人技能和時間管理等因素，務必保證在不影響全職工作的情況下，達到賺取額外收入的目標。



1.選擇與自己技能偏離不遠的副業

副業固然要考慮個人興趣，同時也要注意考慮時間成本，最好選擇與自己目前全職工作或自己技能偏離不遠的副業，避免再花長時間學習。例如，如果你的全職工作是一名律師，但個人非常喜歡咖啡，想開一間咖啡店作為副業，如果是從來沒有接觸過咖啡製作相關知識，可能需要花時間和成本去學習，可能在沒有賺取收入之前已經使用大部分積蓄，並且無法保證這間咖啡店未來一定盈利，不是副業的好選擇。



2.盡量選擇不需要購置物資的副業

最好選擇不需要購置物資的副業，減少成本開支，當以後覺得這種副業不適合自己，可以及時停止。如果在沒有盈利之前就購置相關物資，僅是這些物資就需要不少開支，如果不能保證未來盈利，這部分開支就從成本變成損失。若日後想放棄這個副業，還要想辦法處理這堆物資，增加退出難度。



3.活用自己的「沉睡技能」和既有工作經驗

選擇副業時，要擅用自己的「沉睡技能」，其實細想會發現，自己很多技能其實在正職中沒有用到，例如，一位很擅長煮飯的教師，可以在工作空閑時間在網絡上教大家煮飯，煮飯這種特長加上作為老師獨特的教學技能，副業的發展可能更順暢。



4.做好時間管理

通常做副業的時間是工作日的晚上或週末，要設定一個指定的時間做副業工作，同時要安排適當休息時間，做好時間管理。隨著時間的推移，這樣才能不容易厭倦這個副業。另外，適當減少瀏覽社交軟件的娛樂時間，就能有更多時間去做自己熱衷的事情。



5.不要對正職造成影響

在決定做副業後，最好查看現時公司的員工手冊，看是否有與公司工作衝突，必要時儘早告知僱主並做好協商。



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