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【大灣區】港人預期癌症開支達35個月人工 8成内地居民有意願買新險

保險 17:02 2023/02/27

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宏利香港就大灣區居民健康保障需求進行調查，深入了解粵港澳大灣區居民的健康目標及關注、財務狀況、面對嚴重疾病的取態及他們如何管理健康，探討三地居民在健康管理習慣的異同，結果顯示區内消費者對危疾醫療開支擔憂不斷上升，與負擔能力之間的差距愈來愈大。

癌症是最關心的危疾  各區預算差異大
調查顯示，癌症是大灣區劇名最關注的疾病，但大灣區不同地方對於治療危疾的預計開支差異較大。以癌症治療為例，内地大灣區城市的平均預計開支約為人民幣69.8萬元，相當於受訪者51個月的人均月入。香港方面，受訪者預期癌症治療開支高達受訪者35個月的人均月入，約為107萬港元。澳門方面，受訪者預期癌症治療開支只需約46.8萬澳門元，相當於他們15個月的人均月入。

僅12%港人有信心支付醫療費用
其中，香港受訪者對治療嚴重疾病所需醫療費用最為擔憂，只有八分之一（12%）的受訪者表示有信心支付相關費用，而澳門（47%）及内地大灣區城市（45%）則有近半表示有信心。

香港受訪者當中對個人財務狀況有信心的主要原因包括：擁有足夠積蓄及穩定工作(兩者均為50%)，擁有個人保險(43%)以及有合適的財務預算(42%)。

内地和澳門危疾醫療開支傾向求助家人
調查顯示，受訪者普遍以來應急儲蓄、家庭財政支援及危疾保障支付應對危疾所需費用，有趣的是，內地大灣區城市和澳門受訪者均傾向求助家人，當中44%的內地大灣區受訪者及70%的澳門受訪者期望可從配偶或家庭成員獲得財務支援，而香港這方面的比率僅為28%。

對健康保障需求日趨殷切
不少受訪者表示，在負擔得起情況下，他們有興趣購買新的或額外的醫療保險，當中内地大灣區城市的受訪者（85%）最感興趣，其次是澳門（80%）和香港（65%）。監於以上數據，為何香港醫療保障較普及，而未來對健康保障需求反而較低？宏利香港及澳門首席產品總監李旭明解釋道，由於香港醫療系統較成熟，醫療保障的普及度也較高，很多人手上已經有足夠的保險產品和完善的計劃，因此未來增加新的或額外醫療保險的比例相對較少，但總體而言，大灣區各城市對健康保障的需求仍然殷切。

該調查在2022年12月中旬至下旬進行，主要采取網上問卷的形式，對擁有或有意在未來12個月内購買人壽/康健保險的18-60歲人士進行調查，本次一共有3550人接受了調查，其中香港受訪者1000人，澳門受訪者300人，内地大灣區9個城市2250人。

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