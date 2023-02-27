感情為錢決裂惹禍 共同投資如何處理？ 愛侶錢財3項重點 分手前要安排好

戀情終結，難免會有金錢瓜葛，紛爭少則鬧上法庭、大至招至殺身之禍。近日震驚全城的蔡天鳳碎屍案，死者為前夫一家買入逾7,000萬加多利山的豪宅物業供居住後，擬出售該物業，疑因此慘遭兇殘殺害。到底戀愛期間直到分手後，兩人應該如何處理及分配資產，才能令雙方滿意? 以下就看看應處理不同財產應注意哪些事項。

1. 愛侶之間可能不是「還得到先好借」

熱戀中的情侶，錢財上有不少往來，或向另一半提供財政支援，熱戀期間自然很少會寫下借據，所以一但分手後，想追討欠債就更困難。雖然男女朋友之間共渡難關是人之常情，但亦需要有心理準備對方會不還錢。如果借款金額小，自然不應斤斤計較；但如果是大額借款，借之前必定要想清楚。而作為借款人，對方即使是愛侶，應亦依時還款，因為無論對方是任何關係，誠信都必不可少。

以金錢表達愛意，亦不宜把錢財權交給對方控制，要保持財政獨立。兩人拍拖時計劃合伙，理財投資或做小生意等，亦要及早考慮分手時如何處置資金，除了簽訂同意書，最好的做法是盡量簡化雙方的錢銀關係，實現財政獨立，拒絕充闊佬或依賴伴侶供養，以公平為主，避免墜入愛情黑洞反招仇恨，導致情財兩失意，甚至人身安全不保。



2. 禮物屬「餽贈」 打官司也難以追討

過時過節，情人之間送禮吃飯的支出，曾經為對方購買的物件，包括名牌用品、珠寶、股票等，如果只是作為禮物，代表已經在沒有條件的情況下送出，另一方已經收下，贈送者在分手後並不能向另一方追討那些已送出的禮物。因此拍拖期間送的昂貴禮物，分手後想索回要有充分理據，即使到法庭亦要充分證明是受到欺騙，或作出饋贈時是受到脅逼、或不當影響的話，法庭可能判定該項饋贈無效。

簡單而言，贈送者是可以向法庭申請頒令裁定饋贈屬於無效，要求取回該禮物，但必須留有單據等證據，否則難以追討。另外，亦要留意放在對方家中的物品，分手後不一定能取回，所以送禮及開支需要按自己的能力，貴重物品亦不應和對方共用或暫存他人家中，避免損失。



3.物業

由於香港有首置印花稅，為了慳稅，借用伴侶或親屬名義置業十分常見，但亦是最常見的紛爭之一。蔡天鳳借前家翁的首置名義買入，據悉節省逾700萬稅款，但就在賣樓時引起不滿。為了更好地避免分配權益糾紛，應該及早為物業安排達成共識，或由情侶雙方共同擁有物業。



說到共同擁有物業，香港最普遍的分為是「聯權共有」及「分權共有」兩種，兩人若以分權共有方式買入物業，地契會清楚列明雙方各自擁有的物業權益的比例。因此分手後賣樓，在扣除按揭、稅項以及有關開支後，可以按所得收益按契約上列出的比例分配。



如果是以聯權共有的方式購買物業，而分手後雙方就不能達成共識的話，其中一方可按照法例通知業權分割向法庭要求把該物業頒令出售，或是交由法庭處理。

一個較決斷的方法是，一旦結束愛侶關係或者離婚，所有的共同投資，無論是股票、物業或是其他金融產品，最好都同時賣掉，雖然有可能蒙受投資損失，但總好過日後有金錢糾紛。

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