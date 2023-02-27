美國神科出爐 最賺錢非醫生律師 STEM科雄霸十大高薪榜（附畢業後年資排名變化）

對於大學選科，相關「錢途」發展最令人關注。香港不少人會認為文科、社會科學、神學等是網民眼中的「乞食科」，而「神科」當然是醫科、律師或工商管理、情況是否同樣適用於美國？據CNBC報道，美國有數據顯示，攻讀文科或教育專業的大學畢業生，不太可能在職業生涯中賺很多錢，但神學學位在大學畢業後的所有專業中收入最低。當然這都是純屬參考，除了錢途，個人志向也是選科的重要因素。即看最高及最低收入排名︰

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賺錢最少科目

畢業後5年 年薪不到4萬美元

據紐約聯邦儲備銀行的一項分析，主修神學和宗教的畢業生在大學畢業五年後的平均工資為 36,000 美元。作為全職工作的小時工資，每小時剛好超過 17 美元。其次低的是家庭和消費者科學、社會服務、心理學、表演藝術、休閒和酒店專業，這些專業畢業五年後的收入都不到 40,000 美元，比所有專業的平均工資 46,500 美元低 6,500 美元。

榜首竟無醫科律師

相反，化學工程的人工位居榜首，而醫科或律師則無一上榜。化學工程畢業生在大學畢業後不久的年薪中位數為 75,000 美元。相比之下，收入最低的神學和宗教專業的畢業生在畢業後五年內的收入不到化學工程師收入的一半。工程是一個技術含量很高的職業，目前各種主要行業都需要，包括計算機技術、資源開採、分析更預計2031 年， STEM 職位的增長速會是非 STEM 職位的兩倍。

據紐約聯邦儲備銀行的數據，除了在畢業頭五年，工程專業的學生在職業生涯的後期同樣賺得最多，35 至 45 歲畢業生到 2022 年的收入中位數為 100,000 美元或更多，比所有學科畢業生的平均工資 75,000 美元﹐多大約 25,000 美元，而化學工程師的薪酬，增幅幾乎翻一番，相比兒童教育專業的薪水只增加了 3,000 美元。可見工程人員的職業發展現在十分吃香。

調查數據來自 2021 年美國人口普查數據，包括年齡在 22 至 27 歲之間的全職工作大學畢業生，而職業中期畢業生的數據昆基於獲得學士學位或更高學位、年齡 35 至 45 歲的人。

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