英皇戲院將軍澳康城戲飛$65 TONYMOLY春季大減價低至3折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 英皇戲院：將軍澳康城 戲飛僅65元

即日起至4月4日，將軍澳康城英皇戲院推出戲飛優惠，星期一至星期四2D票價只需65元（原價：95元），VIP會員更有額外9折，惟不適用於優惠戲票（小童、學生、長者及會員戲票等）及優惠場次（優惠早場、優惠首場、優惠中午場、優惠午夜場及子夜場等）。



購票可瀏覽官網︰http://bit.ly/Jun21SS

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2. TONYMOLY：春季大減價 低至3折

即日起至3月2日，TONYMOLY舉行春季大減價，多款精選化妝護膚產品低至3折，包括三重膠原美肌氣墊粉餅 (折後價86元)、2X維他命C緊緻提亮安瓶 (折後價198元)、O Pure 過濾花灑頭(折後價98元)。



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3. IKEA 宜家家居：指定收納系列 全線85折

即日起至3月12日，全線指定收納系列享85折優惠，包括經典層架系列、專屬衣櫃、兒童收納櫃、防曬防塵架及食物盒等。

詳情可參閲官網：按此

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撰文：hket小編

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【開市追揸沽】恒指季檢+期結大市點行？ BDI狂飆航運有運行？



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