茨城縣清酒與美食祭 教你認識清酒的薰、爽、醇、熟

▲ 在都爹利會館的「茨城縣清酒與美食祭」，就可以認識清酒的薰、爽、醇、熟。

不說不知，原來香港人對清酒的熱愛相比葡萄酒也不遑多讓。據資料顯示，香港是日本清酒出口單枝價值全球最高的地區，而輸出量則僅次於中國、台灣及新加坡。就算在疫情下，2021年清酒的出口也大幅增長66%，可見疫症橫行，但酒還是要喝的，何況現在差不多一切復常？

「茨城縣清酒與美食祭」最近便舉行第二回活動，與都爹利會館合作，推出「粵菜x日本酒」的品味之旅，讓大家多一點認識清酒的薰、爽、醇、熟。

依風味與香氣之不同，日本酒侍酒研究會將清酒分成4類：薰、爽、醇、熟，風味比較清淡是薰酒及爽酒，熟酒及醇酒就比較濃郁。至於香氣，薰酒及熟酒比較濃香，而爽酒及醇酒就比較淡香。

薰酒：4類酒之中，薰酒（Kun-shu）只看字眼是比較難明白，這是芳香而清淡的清酒，主要特色是蘊含果香，就像白葡萄酒般。可以是甘口（甜）或辛口（不甜），大吟釀與吟釀級的清酒大多屬此類。可作為開胃酒，與水果、蔬菜及香草料理最為協調。

今次大會便揀選了花の井大吟釀來配胡椒蝦球。以清酒米王山田錦釀製的花の井，蜜瓜香氣濃郁，可惜胡椒蝦球比較辛辣，就被搶去了不少風頭。

▲ 茨城縣位於關東地區北部，更有5大水系流經，包括久慈川水系、那珂川水系、鬼怒川水系、利根川水系及筑波山水系，為清酒提供不同的水源。圖為花の井大吟釀配胡椒蝦球。（圖片：日本茨城縣提供）

爽酒：So-shu，清爽順口，是4類之中最清淡、喝後沒有負擔的清酒，與清爽簡單的料理十分配合。如果飲用時用較涼的溫度（5-10C），可突顯其鮮度。本釀造、生酒及生貯藏酒大多屬此類，大吟釀及吟釀級，也有爽酒的例子。

像今次介紹的男女川純米吟釀無濾過生酒，以筑波山的湧水釀造，芳香辛口，配都爹利拼盤，有超大粒的海苔帶子，肥瘦適中的蜜餞豚肉叉燒。其實這純米吟釀本身也有一定的厚度，因此就算帶子經過油炸及增添了海苔風味，但清酒仍然能蓋過帶子的風味，而叉燒因為味道濃厚，清酒竟然變苦了，廣東菜真的一點也不容易配襯。

▲ 男女川純米吟釀無濾過生酒配都爹利拼盤。（圖片：日本茨城縣提供）

醇酒：Jun-shu，是屬於濃烈得來又略帶蒸米香氣的清酒，本釀造、純米、用生酛及山廢釀造的清酒，大多屬此類，可當紅葡萄酒般來配搭料理。此類酒的特徵是旨味（胺基酸的風味，通常在餘韻散發出來，如海藻、巴馬臣芝士、柴魚及肉類等），可用較高的溫度（40C-45C）來引出其風味。

有部分純米吟釀級別的清酒，都可以是醇酒，像這枝紬美人GRAN純米吟釀，是以山田錦和筑波山軟山「岩內泉水」釀造，那次暖熱了來喝，多了醬油的風味，濃郁餘韻較辛口。但配超腍美味的濃汁燜和牛面頰，竟然襯到絕。

▲ 紬美人GRAN純米吟釀配濃汁燜和牛面頰。（圖片：日本茨城縣提供）

熟酒：Juku-shu，芳香而深沉，整體濃郁強烈，帶有乾果及香料的熟成芳香，兼具旨味，也適宜以較高的溫度（20C）來突顯其濃郁及熟成特質，陳年酒大多屬此類。

今次Food Pairing就帶來5年古酒花の井純米大吟釀，用茨城縣產米，只精選米的中心部分低溫陳釀而成，微微辛口，但配惠州甜梅菜家鄉炒絲苗，古酒就變得苦澀。

▲ 5年古酒花の井純米大吟釀配惠州甜梅菜家鄉炒絲苗。（圖片：日本茨城縣提供）

想不到另一配搭得宜的範例，竟然是以一品柚子酒來配搭餐廳甜品碟中的楊枝甘露。這柚子酒勁酸似果汁，但將之加進楊枝甘露中，竟然令柚子味更出眾。

▲ 一品柚子酒勁酸似果汁。（攝影：何小雲）

Info

茨城縣清酒晚宴——粵菜x日本酒

供應期：即日至2月28日

收費：6道菜，4款日本酒，每位$1,188（另設加一服務費）

地址：中環都爹利街1號3樓及4樓都爹利會館

電話：2525 9191