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抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場

博客 11:01 2023/02/27

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電動車選擇愈來愈多，國產的BYD及MG亦不難在街上見到。旗下3部均是電動車的MG，有跑味濃的掀背MG4、穩陣的旅行車MG5，以及這一部SUV MG ZS，以抵玩齊全配套，來個大小通殺。

明白很多人對國產車心中存疑，但當Tesla都是上海製造的時候，其實真正試上手，就知是否自己杯茶。早前試駕MG4已有驚喜，今次輪到SUV車型的ZS。2023年長續航大電版，車價由$299,000起跳，更能加配多項豪華升級，令設備更為齊全。

MG ZS EV 2023年版價錢由$299,000起，升級版加配掃腳感應電動尾門、6喇叭音響、側腳踏板及18吋車軨等配置，則另加$56,000。

突出運動外形

MG ZS驟眼看有少許Tesla Model S的影子，尤其向後上揚及「倒剔」形的LED頭燈，但整體感覺更加越野強悍。大型密封式鬼面罩帶有如鱗片般的紋路，標誌旁是充電位，下面泵把則有格網狀散氣孔、倒U形及凹凸綫條設計，甚有運動感。

這部升級版更配備18吋鍛造鋁合金輕量化輪圈，跑味更出，車側配有腳踏板，車尾下同樣有網狀散氣孔及銀色飾條等細微設計。貫徹「倒剔」形及格狀設計的LED尾燈，綫條較為圓渾。加配升級套餐，車尾箱設有掃腳輕觸式電動門，容量有470升，更有不同間隔方便放置小物。

全新設計的LED車頭燈，銳利有型。

充電位設於車頭標誌旁，部分車位需要用頭入來充電。

車尾稍為圓渾，同樣有大量綫條及細微裝飾。

配備實用齊全

車廂內櫳平實大路，勝在以全黑色皮革配上紅色車綫簡單討好。有現代化的多功能軚盤配旋鈕波棍及電子手掣，7吋嵌入式的數碼化儀錶板清晰易看，10.1吋中控台彩色輕觸式顯示屏置在中間，同樣一目了然。支援Apple CarPlay及Android Auto，亦有360度鏡頭、電量顯示、音樂及導航等功能。

冷氣、駕駛模式切換及動力回收控制則用實體鍵控制，另更設無綫充電板、USB、USB-C及傳統點火位插頭，杯架、儲物空間亦充足。駕駛座椅除了是電動，還有加熱功能，但副駕則沒有。後座亦有USB插頭位及獨立冷氣出風口，全平地台加上全景式天窗，空間闊落。

標準配備13項安全功能，包括自動適應巡航控制、速度輔助系統、前碰撞警告、自動緊急制動、綫道偏離警告、車道保持輔助等等，可說是包羅萬有。

中控台設計實用穩陣，黑色簡約風格甚為討好。

7吋數碼化儀錶板，清楚顯示車速、力量、駕駛模式等資訊。

60度泊車鏡頭是標準配備，過綫時亦有盲點提示鏡頭。

汽油車駕駛感

動力配置為73 kWh鋰電模組，馬力156PS、扭力280Nm，續航距離為440公里，直流快充由30%至80%只需30分鐘，在香港使用足夠有餘。設有3段動能再生系統，不過回收力量分別不算很大，即使最強都沒有突兀的拉扯感，似駕駛普通汽油車般自在。

加速偏向綫性，不似一般電動車澎湃，勝在容易駕馭，重心低亦穩陣安心。設有普通、運動及節能3種駕駛模式，運動模式一踩下去，會傳來輕輕的摩打運轉聲，動感十足。但在轉彎時車身較傾側，加上偏硬的避震，在石澳山路試駕時未算最舒適。隔音經過強化，路噪不會傳入車廂，份外寧靜。

以實用的代步車來說，MG ZS絕對勝任有餘，這部升級版本車價為$355,000，電池保用至2030年。有這樣豪華充足的配置，售價算很合理，而且亦有現貨，不用等到天荒地老才可擁有。

後座也有手枕、杯架、冷氣口及充電位，空間充裕。

車尾箱容量有470升，更能放平後座提升至過千升。

規格表
售價：$299,000（Long Range），$355,000（升級版）（一換一計劃）
車型：5門5座位SUV
引擎：72.6kWh鋰電馬達，前輪驅動
馬力： 156PS
扭力： 280Nm
車身長X闊X高：4,323 X 1,809 X 1,649mm
車重：1,620kg
輪距：2,581mm
續航力：440km
0-100km/h加速：8.6秒
最高時速：175km/h
查詢：2877 6700（富利堡）

 

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撰文 : 張頌婷

欄名 : 型男玩物誌

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