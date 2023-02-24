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2023秋冬季登場 Prada、Fendi全新包款一覽 米蘭時裝周宋慧喬同款

精明消費 18:51 2023/02/24

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不知不覺，米蘭時裝周已出到了秋冬系列。不少品牌亦推出最新款式的包款。近期就有Fendi及Prada 2023 秋冬大秀現場，各自有不同焦點。Fendi品牌大使的許光漢及宋慧喬亦出席大秀，外型打扮受到大家的關注。例如宋慧喬穿的灰色外套，款式沒太突出，但比手上的包還要貴，光是外套已經要$56,000，她用的Peekaboo ISeeU Petite香港售價也要$28,800，成為時尚最新焦點︰

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而韓國女子組合(G)I-DLE的成員宋雨琦亦以新裝登場，以品牌 2023 春夏的重點服裝做穿搭，包款在香港的售價亦接近$38000:

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全新推出的 FENDI Multi 包款中，Silvia Venturini Fendi 設計出能夠於兩種獨特闊形間自由轉換的外型，希望展現 FENDI 百變時裝概念，其他包款，如新設計的 FENDI C’mon，亦具備簡約感。她指出初衷為造出極為純粹的作品，以呼應今次系列精緻的格調。

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Prada 在今年FW23再次發揮三角魅力，三角形和Prada有著密不可分的關係，今次最新手袋完美地應用三角元素，由原本的梯形袋，直接把手柄位提起後，就變成了三角形，相當有象徵性，比起梯形袋的空間又會大一點，更容易收納放東西，比舊款容量更足更實用。配色除了經典的黑白灰之外，亦有朱古力啡、淡黃色和粉紅；看來是職業女性會想入手的返工袋款︰

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