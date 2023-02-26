桃園機場貴賓室 獨特星空樹設計 設自助餐區 體驗自製珍珠奶茶

台灣全面終於開通自由行，預備出行除了享受到當地玩樂，享受商務艙客人專享的服務和待遇亦同樣令人難忘。前往台灣的航空公司中，長榮航空是不少人的選擇。今次就帶大家參觀位於台北桃園機場的長榮航空貴賓室（EVA Air Lounge），在步入航廈後便能享受周到的服務體驗。

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商務設施全面

今次參觀的貴賓室正是The Infinity，採閃爍星空、璀璨天空樹與優雅曲綫型牆面設計的貴賓室，設有4間寬敞明亮、乾濕分離的淋浴間及哺乳室，照顧不同乘客需要。同時全區提供Wi-Fi，在商務中心亦有不同的辦公設備可供乘客工作之用。

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至於自助餐區，提供輕量的包點及熱食，亦有紅白酒、汽水等飲料供應，較特別是可自製珍珠奶茶，上機前繼續享用台式風情。

設於桃園機場裏第二航廈內的長榮航空貴賓室共有4間，包括：The Garden、The Infinity、The Star和The Club。不過，使用的資格上，每間貴賓室能夠亦有分別，例如需要持有長榮會員卡的3個級別（銀卡、金卡及鑽石卡）便可分別進入The Club、The Star及The Garden；至於The Infinity只提供予皇璽桂冠艙/桂冠艙/商務艙、星空聯盟頭等艙/商務艙旅客使用。

The Infinity 貴賓室 開放時間：5:30am - 11:30pm 位置：第二航廈管制區4F 使用資格：長榮航空商務艙登機證 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

部分圖片：官方提供

作者、責任編輯：陳家昌

【原文:走入桃園機場長榮貴賓室 自助餐區自製珍珠奶茶(收費文章)】

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