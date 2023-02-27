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辭掉工作才能致富 233個百萬富翁的5個辭工動機

個人增值 08:30 2023/02/27

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Tom Corley是一名會計師、財富規劃師，他用了5年時間採訪了233名百萬富翁，了解他們的習慣和想法。受訪者中51%是企業家，28%從事傳統的朝九晚五工作，18%是大公司的高級管理人員。

他們都有一個共同的特點，就是辭去了令他們不滿意的工作，並表示他們認為這是真正成功和積累財富的唯一途徑。當中一些人離開了原本的崗位去創業，一些人改變了職業賽道，找到更多發展機會，還有一些人獲得更高薪酬的工作。最初是什麽原因令他們離開原本崗位？

1.才能沒有被充分利用
在Corley的研究中，某一些百萬富翁在當年打工的時候，覺得自己總是在做「殭屍工作」，也就是這些工作非常無聊和重複，無法展示他們的優勢和才能。

例如，其中一位受訪者原本在一間集裝箱運輸公司工作，他覺得自己才能沒有得到充分利用，最終覺得辭去工作，之後和另一個同行聯手，一起成立了一間國際集裝箱運輸公司，如今，他們是這家價值數十億美元公司的高管。

2.老闆非常苛刻
那些要求苛刻、自私和傲慢或對個人意見不感興趣的經理不能讓人充分發揮潛力。其中一位百萬富翁説道，他當時的經理只會批評他的工作而不是提供建設性的反饋，他對此感到非常厭倦，於是離開了這間公司，並創辦了自己的房屋建築公司，而且帶走了一些有同感的員工，現在這家公司非常成功，他也走上財富自由之路。

3.辦公室文化非常不好
Corley的其中一位受訪者表示，惡意八卦的破壞性辦公室文化會讓任何人每天上班都感到焦慮，這位受訪的百萬富翁原本是一間會計師事務所的經理，因為這種不良文化，最終決定離開公司。後來，經過幾個月的求職面試，他得到了一家競爭對手公司的聘用，並在其中晉升為合夥人。

4.薪酬沒有漲幅
也有人辭工是因為薪酬沒有漲幅，當時他們的人工已經負擔不起度假和買樓的開支，於是考慮尋找另一個工作機會。一位受訪者當時在一間大型汽車經銷店工作，由於家人和朋友的投資，他開設了自己的店鋪並獲得特許經營權，這讓他慢慢開始累積財富。

5.通勤時間很長
一位白手起家的百萬富翁受訪者説道，當時由於她的通勤時間很長，所以最終辭工。她每天都要從新澤西州的家去紐約的公司，於是她決定找離家更近的工作，最後她去了新澤西州的製藥公司工作，還升職到高級職位並且提前退休。

 

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