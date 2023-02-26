尖沙咀隱世拉麵店 鮮蝦湯底秘製六小時 每日限賣40碗

香港人愛日本菜，最近天氣又乍暖還寒，要在眾多日本美食之中，要選出熱騰騰又滋味飽腹的一款食物，絕對非拉麵莫厲。拉麵的濃湯香氣令人念念不忘，加入鮮蝦更能令味覺昇華，尖沙咀一間新開張拉麵店，鮮蝦拉麵湯底鹹香味鮮，一碗見底俊滿腹飽足感，足以掃走這初春的疲意寒氣。



近日有不少極有水準的食肆小店登場，尤以尖沙咀漆咸圍有望突圍而出成為本地新食街。小巷中最「紅」的，就是開業不久的拉麵店「植幕宵」，短短一個月間就成為本地拉麵關注組的話題店，少不了鎮店名物一一醬油鮮蝦濃湯拉麵。

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店主Dominic自小熱愛入廚，廿年前曾在本地一間日本人開設的拉麵店工作，因生活壓力無奈轉職售貨員，公餘時更推出自家秘製的蕃油海鮮作副業，口碑不俗日積累了不少捧場客。幾年疫情壓力之下，無奈轉職任名店售貨員。不過公餘時間仍不放棄廚師夢，口碑不俗且積累了不少捧場客。幾年疫情下，零售業備受打擊，Dominic决定辭職創業尋回當廚師的初心，開設屬於自己的夢想拉麵店。



拉麵款式貴精不貴多

Dominic捨棄坊間流行的豬骨湯底，改為供應海蝦濃湯。招牌醬油鮮蝦濃湯拉麵，不計成本地以鮮活海蝦熬製，每早8點就到市場揀蝦，從剝蝦殼熬湯底花足6小時，20斤海蝦熬煮出來的湯最多只夠限量供應40碗麵。早上購入20斤新鮮海蝦後，處理後加入洋葱、胡椒粉及蒜頭落鍾爆香，再熬煮兩小時才製成。

又。

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拉麵款式貴精不貴多，除了醬油鮮蝦濃湯拉麵外，就只有醬油鮑魚刀削麵及牛肉麵共二款麵食，另外也可迫加自家製的招牌舊油海鮮當配料，另外也可追加自家製的招牌醬油海鮮當配料，再嘴刁的客人也能獲得大滿足。

能有大满足。

植幕宵 地址：尖沙咀漆咸圍2 - 4號金時商業大廈5號舖 營業時間：11:30am-10pm 網址：www.instagram.com/onenightcamp

作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文:20斤鮮海蝦熬製湯底 尖沙咀型格拉麵店 每日限賣40碗(收費文章)】

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