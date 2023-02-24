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【每周特色存息】港元定存「小陽春」加息 重回4厘不是夢

收息攻略 20:30 2023/02/24

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港元定期存款遇「小陽春」，多家銀行輕微上調存息水平，部分更重推「4厘」存息，想知當中原因？想捕捉港元存款超高息10厘，更要趁快出手。

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【每周特色存息】港元定存「小陽春」加息 重回4厘不是夢、10厘最後召集
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欄名 : 存款收息

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