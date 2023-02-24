【每周特色存息】港元定存「小陽春」加息 重回4厘不是夢 收息攻略 20:30 2023/02/24 分享： 分享： 港元定期存款遇「小陽春」，多家銀行輕微上調存息水平，部分更重推「4厘」存息，想知當中原因？想捕捉港元存款超高息10厘，更要趁快出手。 專題影片 【每周特色存息】港元定存「小陽春」加息 重回4厘不是夢、10厘最後召集 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 6個月港元定期 重返4厘 本周有加息 存百萬賺息$20,000 10銀行3.5厘或以上 （2月24日更新） 今日 6個月港元定期 重返4厘 本周有加息 存百萬賺息$20,000 10銀行3.5厘或以上 （2月24日更新） 定期存款2023 中銀18厘已滿額 定存3厘暫見底 部分重返4厘 Mox 10厘即將到期 今日 定期存款2023 中銀18厘已滿額 定存3厘暫見底 部分重返4厘 Mox 10厘即將到期 【港元定期存款】12個月或以上最高4.08厘 賺息$44,200 10銀行3.8厘或以上（2月24日更新） 今日 【港元定期存款】12個月或以上最高4.08厘 賺息$44,200 10銀行3.8厘或以上（2月24日更新） 50萬元做定期存款 有加有減 最多賺息仍有$21,500 兩銀行4厘 10間3.8厘或以 （2月23日更新） 2023/02/23 50萬元做定期存款 有加有減 最多賺息仍有$21,500 兩銀行4厘 10間3.8厘或以 （2月23日更新） 10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 一年賺息4000元 6間3.8厘或以上（2月23日更新） 2023/02/23 10萬元做定期存款 尚餘2間銀行有4厘 一年賺息4000元 6間3.8厘或以上（2月23日更新） 銀行 定期存款 港元定期存款 港元 加息