【黃金簽證】愛爾蘭、葡萄牙相繼暫停 哪些國家還有黃金簽證？

黃金簽證一直是深受歡迎的投資移民計劃，為富人提供了「購買」居留權的機會。但出於國家間政治與安全性問題，歐盟近幾年一直呼籲各成員國取消投資移民計劃，很多國家也相繼暫停辦理環黃金簽證，哪些國家已經取消？還有哪些國家可以辦理？



什麽是黃金簽證、黃金護照？

「黃金簽證」也稱為投資居留計劃，讓資金充足的人們有機會通過在某個國家/地區購買房屋或進行大筆投資或捐贈，來獲得某個國家的居留權。另外，每個國家的申請條件、持有人權力和入門門檻都不同。



「黃金護照」是另一種類似的投資移民計劃，也稱為投資項目入籍計劃，同樣是通過在某些國家或地區進行投資、購置資產或捐贈，但這裏與「黃金簽證」有區別，「黃金護照」是獲得公民身份，而不單是居留權。



由於擔心這些計劃會給國家帶來安全風險，歐盟呼籲各成員國國政府停止向投資者出售公民身份。



哪些國家取消了黃金簽證計劃？

1. 英國

為打擊洗黑錢，2022年2月英國宣佈終止黃金簽證計劃，外國有錢人再不能通過投資方式來換取入籍英國的資格。



2.愛爾蘭

早在2019年，歐盟已經對各成員國黃金簽證計劃作出批評，認為這有販賣國籍之嫌，加上愛爾蘭黃金簽證申請者9成都是中國人，來源過於集中，於是今年2月15日，愛爾蘭宣佈停止黃金簽證的申請。



3.葡萄牙

在愛爾蘭宣佈終於黃金簽證後，次日（即2023年2月16日）葡萄牙也宣布將取消發新的黃金簽證，原因是葡萄牙樓價被不斷推高，不利於經濟持續發展，為了打擊投機炒樓而刹停簽證。葡萄牙總理António Costa説道，如果想續簽有關簽證，只有將房產自住或投入長租市場的外國人才有資格。



哪些國家仍然保留黃金簽證？

1.西班牙

西班牙在2013年啓動黃金簽證計劃，允許外國人通過對該國投資獲得居留權。投資方式主要有：購買價值至少50萬歐元的房地產、在西班牙政府債券上投資200萬歐元、購買公司股份至少100萬歐元或在西班牙金融機構存入100萬歐元的存款。



繼愛爾蘭和葡萄牙宣佈取消黃金簽證後，西班牙政黨也提出了取消黃金簽證的提案，不過目前還未獲批准。



2.意大利

意大利黃金簽證在2017年啓動，這個黃金簽證允許外國人通過投資獲得兩年期的拘留權，其後可以續簽3年，在意大利居住滿10年才可獲得公民身份。有4種方式可以獲得意大利公民身份，第一種是投資25萬歐元到意大利初創公司、投資50萬歐元到意大利公司、投資100萬歐元作為慈善捐款或投資200萬歐元到意大利政府債券。



3.希臘

希臘的黃金簽證是最快能獲得通過的，合資格的申請這在60天内就能通過申請。並且它曾是投資門檻最低的國家之一，僅需要25萬歐元購買房地產，不過，從2023年5月1日開始，希臘將黃金簽證的門檻將從25萬歐元升至50萬歐元。另外，拿到黃金簽證後，在簽證期内無需强制居住在希臘。

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