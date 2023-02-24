退「優」定退「憂」？ 了解延期年金特色 及早部署退休生活

勞碌大半生，不少人打工仔都希望退休後可以無憂無慮「歎世界」，甚至追尋夢想，開展自己的「第二人生」。然而，退「優」或退「憂」，取決於我們年輕時有否做好退休規劃。香港人均壽命越來越長，據政府統計處的數據顯示，香港男性及女性的出生時平均預期壽命，在已發展的經濟體中是最長之一。

預期壽命延長固然是喜訊，不過亦代表日後退休成本會相應增加。有見及此，政府早在2019年牽頭保險業界推出「合資格延期年金保單（QDAP）」產品，並就QDAP的保費連同強積金可扣稅自願性供款（TVC）合計，每課稅年度合共為納稅人提供上限為港幣6萬元的扣稅額，藉此鼓勵港人及早為退休生活作準備。

3個階段「自製長糧」

延期年金的目的是幫助投保人把累積的儲蓄轉化為在一段時間內的穩定收入。簡單而言，QDAP可分為3個階段：供款期、累積期及年金領取期。投保人需要在一段特定的「供款期」內，定期繳付保費，由「供款期」開始直至「年金領取期」開始前為止，則被視為「累積期」，期內保險公司會通過投資令保單現金價值增長，及至「年金領取期」，投保人便可於期內定期收取年金，自製長糧。

根據保險業監管局的資料，截至2022年11月，在已獲認證的QDAP產品中，最短供款期為5年、最長為10年；而年金領取期最短為10年，最長則為終身。至於投保的年齡，最小為18歲，最大為80歲。

兩年保費假期 攜手面對財務低谷

QDAP計劃推出至今逾3年，市場上的QDAP產品自然發展出不同特色，部分保險公司在設計QDAP產品時，更會加入多元化的選擇，例如容許投保人自選年金開始年齡，靈活自訂退休計劃；另外，亦有保險公司貼心地增設兩年保費假期，踏入第二個保單周年日後，投保人可不限原因，行使暫停繳交最長兩年保費的權利，期內所有保費供款及保證現金價值暫時凍結，與投保人攜手面對財務低谷，免失退休保障。

危疾預支保障 紓解財務壓力

誠言，人均壽命延長，醫療開支以及患上危疾的風險亦會相應增加，市場上就有QDAP產品提供額外危疾保障，若受保人於年金領取期內確診患上癌症、中風或突發性心臟病，將可預支未來保證年金入息，即時獲得現金以紓解財務壓力。有計劃同時為受保人提供意外身故保障，於指定保單年期內，一旦受保人不幸因意外身故，保險公司將向指定受益人作出額外賠償。

2022年初，宏利香港曾與星展銀行聯合委託機構進行調查，結果顯示受訪港人對於活得比平均壽命更長，最大的憂慮是健康轉差（42%）、用盡積蓄（24%），以及需要工作更久才能退休（15%）。想退休生活有充裕的財務保障，除了透過儲蓄增加現金儲備外，及早了解並投保QDAP計劃，就可以在退休後創造持續的被動收入。有意投保者，宜先充分考慮個人負擔能力、預期退休年齡及估算退休支出，再認真比較不同QDAP產品間的特色、風險及回報，從而挑選出切合自己所需的保障。

註：有關平均預期壽命的資料來自香港特別行政區政府統計處。有關QDAP扣稅額的資料來自「香港政府一站通」，實際可節省的稅款視乎應課稅入息及適用之稅率而有所不同。

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