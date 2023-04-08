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【理財記帳】今天開始管理開支 實測4個實用免費記帳APP推薦 遊戲類／多戶口／懶人必備

精明消費 20:17 2023/04/08

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每月一出糧，都不知錢花在哪裏，很快就用光? 上月不同的卡數到期又要還，偏偏忘記還款日子? 正所謂你不理財，財不理你，要達至收支平衡甚至有效儲蓄，首步就是整合開支收入及統計手上現有資產，以下各款記帳App可以幫助大家管理開支，更能讓你綜觀所有戶口的資產，及提醒還款，令規劃個人財務時更得心應手。

最近政府宣佈派新一輪電子消費券，5000元分兩期派發，到底可以如何記賬？現在不少App已經有分開多個帳戶的功能，能夠設定包括信用卡及不同戶口等分項。即看以四大實用免費記帳APP︰


1.App Store財經分類排行第一︰記帳城市


特色:遊戲化記帳 App，以透過記帳，建築自己的「模擬城市」，舉例紀錄早餐花費，城市就會多一間美食餐廳，讓記帳這件事情，是款娛樂性高的記帳APP。

優點:持續記錄花費，城市就可以有所發展，比如輸入午餐後，畫面會建設一家餐廳，更可以用金幣或鑽石升級，增加配件或合併同類店成更大的店，此外，記帳城市也可以與好友互動，能夠互相推動記帳習慣。

缺點:遊戲指示沒有清楚列明要怎樣才能升級，持續用會令人覺得不夠成就感。

適合人群:適合喜歡玩遊戲記帳的使用者


2.App Store生產力工具分類排第一位:Money+

特色:標榜清新ICON風格記帳APP，製作靈感來自於可愛風格，每種主題有 30 個顏色供選擇，版面顏色亦更改為「淺色」、「深色」模式或「系統跟隨」，相當簡約。

優點:操作簡單。除了子類別和發票掃描以外，免費版本亦有多項功能，包含統計圓餅圖、長條圖、多幣別、多人帳本和資產走勢，讀者亦可付費購買雲端備份功能。

缺點:每次記帳都要選圖案代表相應消費，令人不禁分心找可愛的ICON，或會浪費額外時間。

適合人群: 喜歡參與手帳製作及設計帳本的人

 

3.天天記賬

    點擊圖片放大

特色:可以新增多個帳戶，而且帳戶的種類相當多元，包含：現金、銀行、信用卡、電子貨幣、更有投資理財等總共 9 個帳戶種類。更可開啟「不計入資產」功能，把其他要管理的開支分開計算，亦可設「繳款日」提醒。

優點: 除了預設帳本外，還可以自行建立新的專屬帳本，例如：旅遊花費的帳本、伙食費的帳本等等，即使是出行外遊亦不忘記帳，另外，查看消費明細時，可以快速查閱，不會因為消費的筆數太多而難以查詢。

缺點:統計投資理財金額例如買股票的資本會每日變動，難以統計，令功能變得雞肋。

適合人群:有多項戶口及管理來自不同人的開支的人

 

4.Planto



特色:香港人普遍有4至5張信用卡，Planto協助用戶計劃理財目標，透過連結銀行戶口，整合多個銀行賬戶、信用卡、強積金（MPF）、投資、借貸及按揭戶口，令用戶清楚掌握個人財富。

優點: 有別於帳單上的開支記帳，會把商戶名稱顯示及自動分類，亦是唯一連MPF也可以整合統計的軟件，零操作之下就一目了然自己的日常開支，才發現平日忘記花過的開支有這麼多。

缺點:需要加入銀行資訊，更要求輸入相關銀行帳戶及密碼，安全風險極高，雖然聲稱採用加密技術，但必須需要留意相關風險，在方便和資產安全之間作出考慮。

適合人群:懶人、有多個戶口的用家

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