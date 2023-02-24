專訪英國音響品牌KEF總裁　進軍NFT是投資非投機

由英國高級音響品牌KEF品牌總裁羅潔怡（Grace）來說音響，是最好不過的事情。因作為女性，她有感以往Hi-Fi的專業知識予人太高不可攀之感，更令不少女性不願成為音響發燒友一族。然而，2005年開始沾手KEF銷售策劃的她，她希望能一步一步把高級音響，變成男女老少都想追求的一種品味生活，今天就由她講講近年品牌面對的挑戰和願景！

▲ 羅潔怡（Grace ）為慶祝品牌60周年推出的首款座地無綫音響系統 LS60 Ｗireless非常有信心。品牌工程師將旗下 Blade系列的著名單點全頻技術、度身打造的第 12 代 Uni-Q 同軸共點單元、Metamaterial Absorption Technology (MAT) 技術等全部放進LS60Wireless 之內。（$54,800／圖片：湯致遠攝）

在此先交代Grace的背景，她金山工業集團集團主席及總裁羅仲榮之女，於美國西北大學畢業，於伊利諾理工學院設計學院修畢設計碩士學位及香港科技大學工商管理碩士學位。2002年，加入金山集團，到了2005年，加入 KEF 銷售策劃，5年後晉升至Global Marketing直到現時成為品牌總裁！

▲ 為了讓顧客有不同聲音體驗，在中環開設Music Gallery，讓普羅大眾初嘗High-Fidelity的感覺。 （圖片：品牌提供）

經濟日報：經 羅潔怡：Ｇ

音響界沉浸式體驗

經：疫情3年多，重創不少零售業，過去幾年的挑戰是甚麼？會否在市場策略作出調整？

G：這幾年疫情對我們來說，每年都有不同的挑戰：第一年大部份地區lockdown供應鏈方面是有點挑戰；第二年就是logistics costs，第三年就是通貨膨脹。第一、二年的cost是多了點壓力，但也因這段時間很多人留家時間多了，而願意花多點金錢去upgrade自己的家居用品，我們算好好彩因此受惠。反觀最近的12個月，挑戰反而大了，隨著很多地方都放寬入境管制，很多用家和消費者洗費的優先次序都不同了。不過，我們的產品並非impluse purchase的一類，所以在將來市場策略的方向和發展，也不再是以往為一件產品不停打廣告，而是要用好多不同形式、渠道和方法讓他們體驗、認識和喜歡我們的品牌。

經：那若只給你一個字／詞語，去讓顧客感受旗下產品，就以LS60 Wireless為例會是甚麼呢？

G：第一個字聯想起的是immersive（沉浸式），它能給我一種進入去一首歌裏面的感覺。LS60 是有利用上Blade系列的音響技術，但它不是後者的入門版，是我們wireless 系列中最高級別的產品設計。如換轉角度去講，從品牌角度出發的話，這是我們想讓世界看到，我們如何看the future of hi-end audio（高級音響的未來），而我們也高興和滿意得出來的成果。

▲ Grace說現代高級音響的趨勢，除了提升音響原音效果，還有設計是要融入家中的藝術品。（圖片：品牌提供）

經：那品牌為60周年推出的LSX II 無綫HiFi音響系統又怎樣呢？

Ｇ：LSX II是我們給有興趣接觸高級音響的大眾一個方法，好難一字來概括，其實High-Fidelity（Hi-Fi全寫，意即高保真度）並非一門很深不可測、高不可攀的學問。也許這樣說，現在不少人都擁有形形式式的揚聲器，但如果想有另一個層次的體驗，歡迎加入我們。

▲ LSX II有紅、白、藍、紅和香檳色選擇。（各$10,980／圖片品牌提供）

Mu7是為粉絲而設計

經：很多音響發燒友都沒想過會推出Mu7無綫耳筒，對嗎?

G：一開始是照顧KEF的 fans需要，愛聽歌的人都有戴headphone的習慣。雖然在設計空間上較大型音響的少許多，但我們放了很多心機和時間在sound tuning上，和如何設計一個好的control panel。而它另一意義是價錢相對一套音響較便宜，除了可視作知音人的分享，我們亦希望透過Mu7讓更多人感受到我們在音響技術上的能力。

▲ Grace說很多Mu7頭戴式耳筒是為品牌追隨者而度身訂造的portable音響產品。（圖片：湯致遠攝）

▲ Mu7無綫耳筒：40 毫米全音域動態單元，藍牙 5.1，智慧型主動降噪功能， Qualcomm aptX HD 編解碼器，充電可使用達 40 小時。（銀灰色、炭灰色／$2,980／圖片品牌提供）

經：跟英國跑車品牌Lotus（蓮花）合作，替他們設計汽車音響，我記得是他們先叩門合作吧？

G：是的，當時我們都很驚訝，而他們對我表示原因很簡單，就是大家來自英國的關係。大家理念相似，經過幾次磋商很快達成共識。這並非單次的合作，之後會陸續有來。跟他們是合作很新鮮，我們本身也沒太多生產汽車音響的經驗，幸運地他們給我們相當大的自由度，也提供不少專業寶貴意見，而我們並非隨便貼自己牌子在別人的車上的心態。

經：有沒有試聽出來的效果嗎？

羅：我在他們pre-production時期坐過Emira，但還未聽過整套汽車音響是如何。不過早前我的 R&D團隊就作最後檢定時就聽過了，給予「truly exceptional」的評價。我好信任他們，不會隨意說出這個評價，我也期待呢，相信3、4月可和另一部Eletre一起試，感受我們在汽車音響的效果。而相信我們跟Lotus合作未必只會停留在車上，還有很多空間去發展。

推出NFT 是投資非投機

如Grace所言，未來發展是要在不同形式去吸引顧客，難怪KEF早前宣布向NFT領域進發，並推出Absorbed一系列獨一無二的生成藝術品，究竟是一回怎樣的事？品牌數碼戰略副總裁曾宇慧（Villie）：「我們的NFT不是來賣錢，為何第一階段叫Absorbed？就是讓追隨品牌多年的fans，透過所得到NFT來回歸我們的community，當中除了得到優先體驗機會，更可為共同欣賞的藝術家建立一個更好的發展平台。」

▲ KEF全球增長策略、客戶體驗與數碼戰略副總裁Villie（曾宇慧）：「願景希望與更多藝術家或創造者合作，一起提供身臨其境的情感體驗給踏入web3空間的粉絲們。」（圖片：品牌提供）

▲ 圖為Absorbed一系列獨一無二的生成藝術品。（圖片：品牌提供）

在旁的Grace則補充：「有很多人都問我，為何近年加密貨幣市場那麼不穩定，但KEF仍去做？我們的方向是跟藝術家合作的generated art ，打個譬如NFT的好處是豐富了藝術家的工具箱／裝備，提高他們的創作維度可行性，因元宇宙的創作可以隨時日增長和不斷演變。」

場地提供：KEF Music Gallery（2877 1778）