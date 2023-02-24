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【消費券2023】四大名牌網購平台 $5000以下銀包、手袋推介

精明消費 12:55 2023/02/24

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政府宣佈分兩期發放總額5000元消費券，同樣透過以往的支付工具派發，有別上次的一萬，今次預算只有$5000，到底可以買什麼? 不要小看五千元，一樣有多款名牌手袋、銀包、飾物等可以選擇，同時不會令可選的商品受限於一至兩間店舖，因為不少網上購物平台都接受消費券，除了普遍支持Tap&Go支付，更支持支付寶及微信支付，包括以下四間名牌網購平台 :

1.ZALORA 
位於東南亞最大的時尚潮流網購平臺，支持貨到現金付款、信用卡、支付寶及微信支付等方式，一站式時裝和鞋履專門店Zalora，網站入面有超過500個品牌選擇，最為人熟悉有、Dr. Martens 、Adidas、Puma等，款式符合亞洲人風格之餘，網站亦常有折扣優惠，如Michael Kors 、Furla等都有減價。

2.Farfetch  
來自英國的時尚購物平台，匯聚過2000個國際品牌，全球50 多個國家，用戶已遍布190 個國家，供貨合作夥伴超過1,300 個，各樣配飾衣品都可以找到，亦支持支付寶、微信支付、銀聯卡付款。

3.連卡佛
香港著名高級品牌專門店，提供每季最新款的設計師品牌男女服裝、配飾、美容、珠寶及家居用品，是香港家傳戶曉的時尚標誌，網上及門市亦可透過信用卡、支付寶香港、微信支付、中國銀聯卡和禮品卡。

4.Mytheresa
來自德國的大型網購平台，集合過 200+世界知名奢侈時尚品牌,每週900件新品,正品直郵到香港，同樣支持支付寶 、微信支付、PAYPAL付款。

想到直接到專門店門市選購心頭好，不少名牌店如CHANEL、Dior、GUCCI、CÉLINE、Tiffany & Co.等都接受Alipay、據稱LOEWE除八達通外，亦接受Tap & Go、支付寶及微信支付，大家可以準備安心購物，不用擔心消費券會無法用來買精品。

$5000以下錢包、手袋推介
1.LOEWE Puzzle經典小牛皮纖細雙褶皮夾 HK$4,700

    點擊圖片放大


2.LOUIS VUITTON  VICTORINE 錢包  HK$ 4,700

LOUIS VUITTON  VICTORINE 錢包  HK$ 4,700

 

3.CHANEL 19 卡片套 HK$ 4,200

  • CHANEL 19 卡片套 HK$ 4,200

 

4.SEE BY CHLOÉ
Mara small embellished leather shoulder bag HK$4,800

    點擊圖片放大

 

5.CELINE TRIOMPHE帆布及羊皮小型搭帶銀包
純白色 / 黃褐色 HK$ 4,500

.CELINE TRIOMPHE帆布及羊皮小型搭帶銀包 純白色 / 黃褐色 HK$ 4,500

 

6.Tory Burch
diamond-panel calf leather bucket bag HK$4,334

  • Tory Burch diamond-panel calf leather bucket bag HK$4,334

 

7.Longchamp
Le Foulonne backpack HK$4,850


  • Longchamp Le Foulonne backpack HK$4,850

 


8.Chloé
leather straps basket bag HK$4,723


  • Chloé leather straps basket bag HK$4,723

 

 

【消費券2023】派5000元最快4月到手 首批先攞$3000 市民可轉換電子錢包嗎？

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欄名 : 消費券2023

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