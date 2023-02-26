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木更津三井Outlet直通巴士復運 羽田機場25分鐘到 贈500日圓購物券

精明消費 15:00 2023/02/26

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去Outlet掃名牌平貨，是遊日本必到的「景點」之一，其中鄰近羽田機場的三井OUTLET PARK木更津更是極受東京自由行歡迎。羽田機場設有直通高速巴士前往這Outlet，早前因疫情而停駛，但官方宣布由即日起會恢復營運，讓旅客可把握上機前的機會繼續Shopping！

要數東京鄰近受歡迎的Outlet，就有三井OUTLET PARK木更津、幕張，以及御殿場及深谷花園PREMIUM OUTLETS等，當中三井OUTLET PARK木更津可算是最近東京市中心，由新宿或東京車站出發的話，約一小時便到達；由羽田機場乘坐直通高速巴士前往，車程最快僅25分鐘，非常方便。

這架直通巴士由京濱急行巴士營運，每日設有12班來往羽田機場至三井OUTLET PARK木更津，會來回羽田機場第三航廈及三井OUTLET PARK木更津，並途經第二及第二航廈。最早班次為9:20am，尾班車則是6:40pm，成人車費為1,100日圓（約64港元），小童為550日圓（約32港元）。

為紀念直通巴士恢復運行，在3月31日前乘搭羽田綫直通高速巴士，即可獲贈三井OUTLET PARK木更津500日圓購物券。領取方法如下：

1.乘坐直通高速巴士羽田綫前往三井OUTLET PARK木更津，在巴士上領取兌換券。
2.於三井OUTLET PARK木更津綜合服務中心A出示兌換券。
3.換領500日圓購物券，購物滿5,000日圓以上即可使用。

旅客可於羽田機場國際綫航廈2樓的巴士售票櫃台、國內第一航廈1樓的巴士售票櫃台、國內第二航廈1樓的巴士售票櫃台，以及鄰近乘車處的藍色自動售票機可購買車票。


  •  

三井OUTLET PARK木更津
地址：千葉縣木更津市金田東3-1-1
營業時間：商店10am-8pm、餐廳11am-9pm、美食廣場10:30am-9pm
直通巴士網址：https://hnd-bus.hk/airport/h-mopkisarazu

 

作者、責任編輯：黃依情

【原文：木更津三井Outlet直通巴士恢復運行 羽田機場出發最快25分鐘到達（收費文章）】

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