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東京文華東方酒店櫻花體驗 提前預訂可享9折 鷄尾酒/下午茶/水療

精明消費 13:00 2023/02/25

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日本準備進入櫻花季，東京文華東方酒店亦推出極致櫻花體驗，迎接櫻花盛開的爛漫景致。透過一系列體驗、料理以及水療護理，讓住客感受日本的賞花文化。

極致櫻花體驗每晚185,200日圓（約10,806港元）起，包括雙人入住時尚客房或套房、每日於意大利餐廳K'shiki享用雙人自助早餐、於Mandarin Bar品嘗櫻花風情雞尾酒及期間限定特色櫻花主題布置。提前14天預訂，更可享優惠價9折，適用於3月11日至4月16日。

酒店亦特別推出櫻花主題餐飲，下午茶以櫻花為創作靈感，包括慢煮三文魚、新鮮出爐的檸檬和芝士鬆餅及小蛋糕，於3月15日至4月24日期間供應，平日價格為每位6,800日圓（約397港元），周末價格為每位7,900日圓（約460港元）。Tapas Molecular Bar亦會推出以魚子醬和香草製成的櫻花甜甜圈，以及櫻吹雪甜品。限定菜單於3月17日至4月16日期間供應，每位為21,000日圓（約1,225港元）。

水療採用標誌性的東京文華東方酒店精油，混合柑橘、柚子、扁柏和薰衣草，搭配櫻花木炭擴香器紓緩身心。療程後可於水療中心酒廊享用櫻花綠茶和雪糕，這項90分鐘的煥活護理療程於3月20日至4月15日期間供應，每位價格為54,120日圓（約3,158港元）。

    點擊圖片放大

東京文華東方酒店

地址：東京中央區日本橋室町2-1-1

電話：+81 (3) 3270 8950

網址：mandarinoriental.com/tokyo

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：東京文華東方酒店櫻花體驗 期間限定主題布置及下午茶 （收費文章）】

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