  • 15°C
香港時間 : 2023227日 (週一) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Ruby Tuesday美式扒餐每日不同優惠 日本城買滿$80送$20現金券

精明消費 07:30 2023/02/27

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Ruby Tuesday：美式扒餐 每日驚喜優惠

即日起至3月31日，逢星期一至五，每日推出不同驚喜優惠：
星期一：68元瘋狂優惠 – 惠顧主菜單上任何一款主菜品項，即可以限定價68元加購指定美食
星期二：扒王之王 – 惠顧兩款 扒類主菜，第二客可享100元折扣優惠
星期三：88元烤雞狂熱 – 以88元可享精選雞肉主菜
星期四：斧頭扒之夜 – 以驚喜價688元可享穀飼牛斧頭扒! (晚上六時後)
星期五：生啤小食Combo – 以88元可享生啤一杯及小食一客 (晚上九時後)

詳情可參閲店鋪網址：按此

 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2. JHC日本城：買滿80元或以上 送20元現金優惠券

由即日起至3月8日，日本城全線分店再推購物優惠，全場買滿80元或以上，即送20元現金優惠券。

    點擊圖片放大

3. 7-Eleven：優惠之選  殺菌濕紙巾12元/2件

即日起至2月28日，7-Eleven推出本期優惠之選，包括殺菌濕紙巾、青檸薄荷糖、低糖豆奶等。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？   東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

Donki屯門/銅鑼灣店 開倉低至$5 AEON Mobile網購買滿$200減$40
2023/02/24
Donki屯門/銅鑼灣店 開倉低至$5 AEON Mobile網購買滿$200減$40
MUJI時代廣場開倉低至2折 迪士尼會員$20買春日購物樂套票
2023/02/23
MUJI時代廣場開倉低至2折 迪士尼會員$20買春日購物樂套票
試飲車遊走全港派白提/蘋果梳打 堅信號快閃6個生煎包$32
2023/02/22
試飲車遊走全港派白提/蘋果梳打 堅信號快閃6個生煎包$32
Pizza Hut食滿$30送$30現金券 La Famille送壽星戚風小蛋糕
2023/02/21
Pizza Hut食滿$30送$30現金券 La Famille送壽星戚風小蛋糕
G2000開倉激賣$10起 大家樂電子優惠券 買$300送$300
2023/02/20
G2000開倉激賣$10起 大家樂電子優惠券 買$300送$300
餐廳情報 家品 著數優惠 日本城 外賣 7－Eleven 超市 薄荷 雞肉 美食

下一篇文章

桃園機場貴賓室 獨特星空樹設計 設自助餐區 體驗自製珍珠奶茶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

尖沙咀隱世拉麵店 鮮蝦湯底秘製六小時 每日限賣40碗
尖沙咀隱世拉麵店 鮮蝦湯底秘製六小時 每日限賣40碗
【理財記帳】今天開始管理金錢 實測4個實用免費記帳APP推薦 遊戲類／多戶口／懶人必備
【理財記帳】今天開始管理金錢 實測4個實用免費記帳APP推薦 遊戲類／多戶口／懶人必備
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較
銀行換台幣仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較
桃園機場貴賓室 獨特星空樹設計 設自助餐區 體驗自製珍珠奶茶
桃園機場貴賓室 獨特星空樹設計 設自助餐區 體驗自製珍珠奶茶
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
木更津三井Outlet直通巴士復運 羽田機場25分鐘到 贈500日圓購物券
木更津三井Outlet直通巴士復運 羽田機場25分鐘到 贈500日圓購物券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款