Ruby Tuesday美式扒餐每日不同優惠 日本城買滿$80送$20現金券

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.Ruby Tuesday：美式扒餐 每日驚喜優惠

即日起至3月31日，逢星期一至五，每日推出不同驚喜優惠：

星期一：68元瘋狂優惠 – 惠顧主菜單上任何一款主菜品項，即可以限定價68元加購指定美食

星期二：扒王之王 – 惠顧兩款 扒類主菜，第二客可享100元折扣優惠

星期三：88元烤雞狂熱 – 以88元可享精選雞肉主菜

星期四：斧頭扒之夜 – 以驚喜價688元可享穀飼牛斧頭扒! (晚上六時後)

星期五：生啤小食Combo – 以88元可享生啤一杯及小食一客 (晚上九時後)



詳情可參閲店鋪網址：按此

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2. JHC日本城：買滿80元或以上 送20元現金優惠券

由即日起至3月8日，日本城全線分店再推購物優惠，全場買滿80元或以上，即送20元現金優惠券。

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3. 7-Eleven：優惠之選 殺菌濕紙巾12元/2件

即日起至2月28日，7-Eleven推出本期優惠之選，包括殺菌濕紙巾、青檸薄荷糖、低糖豆奶等。

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撰文：hket小編

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